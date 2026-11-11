 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le test Yourgene de Novacyt autorisé en Australie
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 08:46

Ajouter Boursorama à vos sources

La société spécialisée dans le diagnostic moléculaire a franchi une nouvelle étape dans son expansion internationale après avoir obtenu l'autorisation de l'Agence australienne des produits thérapeutiques pour la commercialisation de son test de diagnostic in vitro Yourgene Insight DPYD.

Détenue par Southern Cross Diagnostics Pty Ltd, filiale du groupe agissant comme promoteur local, cette inscription au Registre australien des produits thérapeutiques (ARTG) classe le dispositif en catégorie IVD pharmacogénétique de classe 3. Elle ouvre l'accès au marché du diagnostic clinique de routine en Australie, dépassant le cadre strict de la recherche auquel le produit était initialement cantonné.

Fabriqué par Yourgene Health, ce test détecte 19 variants cliniquement pertinents du gène DPYD afin de repérer les patients exposés à un risque de toxicité sévère, voire mortelle, lors d'un traitement de chimiothérapie au 5-fluorouracile (5-FU). Déjà certifié en Europe au titre du règlement IVDR depuis septembre 2026, il s'agit du premier test DPYD marqué CE et certifié IVDR intégrant l'ensemble des variants de niveaux 1 et 2 recommandés par l'AMP et le NCCN.

Sur le plan commercial, la société évalue le marché australien potentiel entre 16 000 et 66 000 tests par an. Avec un tarif de remboursement fixé par Medicare à environ 182 dollars australiens par test, ce débouché représente une valeur totale annuelle remboursée aux laboratoires comprise entre 3 et 12 millions de dollars australiens.

Valeurs associées

NOVACYT
0,4395 EUR Euronext Paris +2,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La pétition contre CNews enterrée par l'Assemblée nationale
    La pétition contre CNews enterrée par l'Assemblée nationale
    information fournie par AFP Video 11.11.2026 10:05 

    Les députés ont décidé mardi de classer la pétition réclamant de "supprimer CNews de l'audiovisuel français", malgré plus d'un million de signatures, dans un contexte de vives tensions autour de la chaîne et de sa place dans le débat public.

  • Incident devant le lycée de Chelles : Geffray dénonce des "comportements criminels"
    Incident devant le lycée de Chelles : Geffray dénonce des "comportements criminels"
    information fournie par AFP Video 11.11.2026 10:05 

    "Ce qu'il se passe est grave, il y a des comportements criminels", dénonce le ministre de l'Education nationale Édouard Geffray à Chelles, alors qu'une élue a été visée par un jet de bouteille d'essence devant le lycée de la ville dans la matinée. SONORE

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.11.2026 08:56 

    Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA - L'avionneur européen a annoncé mercredi avoir enregistré une commande de Cathay Group pour 14 appareils supplémentaires, comprenant 11 avions A330-900s ainsi que trois A321neos. ... Lire la suite

  • JCDECAUX : Risque de correction sous les résistances
    JCDECAUX : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 11.11.2026 08:56 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,41 +16,05%
Pétrole Brent
91,63 -0,42%
2CRSI
17,99 +5,20%
SOITEC
104,45 +7,90%
CAC 40
8 310,27 +0,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank