Le temps s'assombrit sur les marchés européens, le CAC 40 plombé par TotalEnergies

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé à nouveau dans le rouge. Coté valeurs, TotalEnergies s'est replié au sein de l'indice CAC 40 suite à une performance décevante au quatrième trimestre 2023. En revanche, les valeurs de l'automobile (Renault et Stellantis) ont figuré parmi les plus fortes hausses de cet indice à la faveur des bons résultats de leur rival américain Ford. Du coté des statistiques, le déficit commercial en France s’est nettement amélioré en 2023. Le CAC 40 a cédé 0,36% à 7611 points et l'Eurostoxx 50 s'est replié de 0,26% à 4678 points.

La banque italienne Banca MPS se normalise. Après le début de la sortie de l'Etat italien de son capital en novembre, l'établissement financier a annoncé qu'il recommencerait à verser un dividende avec 2 ans d'avance sur son plan. En Bourse, les investisseurs apprécient, portant le titre Banca MPS en tête de l'indice FTSE MIB : +5,90% à 3,57 euros. La concurrente d'Unicredit a également présenté des résultats en forte amélioration au quatrième trimestre et un bénéfice net de plus de 2 milliards d'euros en 2023.

L'action TotalEnergies (-3,17% à 58,39 euros) a figuré parmi les plus fortes baisses de l'indice CAC 40 en raison d'une performance décevante au quatrième trimestre, même s'il affiche des résultats historiques en 2023. Le groupe français pâtit également de la comparaison avec son concurrent BP, qui a dévoilé mardi des profits plus élevés que prévu. TotalEnergies en avait d'ailleurs bénéficié en Bourse. UBS reste à l'Achat sur le titre TotalEnergies maintenant son objectif de cours à 67 euros.

Amundi (-2,25% à 60,70 euros) a figuré parmi les plus forts replis de l'indice SBF 120 étant donné une performance trimestrielle légèrement décevante. Sur les 3 derniers mois de 2023, le résultat net ajusté du principal gestionnaire d'actifs européen a progressé de 3,4% à 313 millions d'euros. Si le résultat avant impôt ajusté a augmenté de 2,3% à 407 millions d'euros, il est ressorti 2% sous le consensus de 414 millions d'euros, signale Jefferies.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, la production industrielle en décembre a reculé plus que prévu : -1,6% contre un consensus de -0,4%. Il avait reculé de 0,2% le mois précédent.

Entre fin septembre 2023 et fin décembre 2023, l'emploi salarié du secteur privé est stable en France (0,0%), après +0,1% le trimestre précédent (soit -8 300 emplois après +30 700 emplois). Il excède son niveau d'un an auparavant de 0,5 % (soit +113 800 emplois) et celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019) de 5,8 % (soit +1,2 million d'emplois). Le nombre de créations d'emplois salariés dans le secteur privé en 2023 est ainsi trois fois inférieur à celui de 2022 (+346 600 emplois).

En 2023, le solde commercial FAB/FAB en valeur augmente de 63,0 milliards d'euros, après avoir atteint en 2022 le niveau record de -162,7 milliards d'euros, il s'établit désormais à - 99,6 milliards. Cette amélioration, inédite par son ampleur, s'explique principalement par l'amélioration du solde énergétique et, dans une moindre mesure, de celui des produits manufacturés. En outre, cette amélioration en 2023 s'explique principalement par une diminution des importations (-7,1%, après +29,4 % en 2022) et dans une moindre mesure par une légère hausse des exportations (+1,5 %, après +19,1 %).

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 62,20 milliards de dollars en décembre alors que les économistes prévoyaient un déficit de 62,00 milliards de dollars. Il était de 61,90 milliards de dollars en novembre.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 5,520 million de barils la semaine passée après une hausse de 1,234 million de barils la semaine précédente. Le consensus prévoyait une hausse de 1,7 million de barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 3,146 millions de barils contre une hausse attendue de 1,156 million la semaine précédente et une hausse prévue de 140000 barils. Sur le marché pétrolier, le cours du baril de WTI gagne 0,17% à 78,90 dollars.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,11% à 1,0767 dollar.