Trop jeune ? Trop pauvre ? Pas assez formé(e) ? Les freins à l'investissement sont nombreux et pourtant plus vous vous intéressez aux question d'épargne et d'investissement jeune, plus les chances de voir votre capital grandir au fil des années sont importantes. On ne le dira jamais assez, le temps c'est de l'argent. On vous explique tout dans cette vidéo.