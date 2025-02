Le téléspectateur français sait-il que le CAC 40 tutoie les sommets ?

Laskine (Crédits: Adobe Stock)

Le marché nous envoie un beau message d'optimisme. Dommage que les analystes financiers et autres détenteurs de capitaux ne s'expriment pas plus souvent sur les chaînes d'informations en continue. Alors que tout le monde - journalistes et hommes politiques en tête - se lamentent à longueur de journée sur la situation catastrophique de la France, la Bourse de Paris file tout droit vers son record absolu de 8.259 points atteint en mai 2024, juste avant la dissolution de l'Assemblée Nationale le 14 juin. L'indice de référence des valeurs françaises n'a pas totalement rattrapé son retard par rapport à l'EuroStoxx 50 (celui-ci a renoué dès la mi-janvier avec ses records de l'été 2024), mais il est porté par un bel élan sur lequel peu de monde aurait misé en début d'année.

Ce rebond intervient à un moment où nous paraissons totalement écrasés par la locomotive américaine pilotée par Donald Trump. Qui aurait parié sur une Europe faible et désunie face aux menaces de taxation outrancières de nos exportateurs d'automobiles, d'acier, de denrées alimentaires ou de produits de luxe ? Comment expliquer un tel engouement pour les valeurs européennes alors que les investisseurs ont pris connaissance cette semaine d'une baisse de 1,1% de la production industrielle dans la zone euro en décembre, alors que la machine américaine fonctionne à pleine vapeur ? Pourquoi les plus grands fonds d'investissement misent-ils sur une cote européenne démunie des valeurs technologiques qui font tout le sel de Wall Street ? Pour compléter le tableau, ajoutons à tout cela, une forte dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur, un marché des capitaux fragmenté et une gouvernance trop bureaucratisée.

Notre Vieux continent fait pâle figure par rapport au Nouveau monde, mais il conserve heureusement quelques atouts dans sa manche. Après l'envolée des cours à Wall Street dans les semaines qui ont suivi l'élection de Donald Trump, les valeurs américaines ont atteint des sommets de valorisation jamais vus auparavant. Loin de ravir les détenteurs de capitaux, les gesticulations du nouveau locataire de la Maison Blanche ont eu un effet contre-productif en faisant craindre des tensions inflationnistes. Tensions qui se sont d'ailleurs confirmées la semaine dernière avec une hausse de 3,3% des prix à la consommation en janvier (hors énergie et alimentation) qui complique la tâche de la Fed.

Alors que Wall Street est le lieu de tous les excès, les valeurs composant l'indice MCSI Europe se traitent sur la base de seulement 14,2 fois les profits attendus pour cette année, ce qui représente une décote de 35% par rapport au MCSI USA. La croissance des bénéfices reste inférieure à celle des Etats-Unis, mais elle accélère à +7,8% estimés pour cette année. A 3,2%, le rendement du dividende est attrayant par rapport aux 1,25% pour les valeurs du S&P 500. Les taux directeurs de la BCE sont résolument orientés à la baisse, alors que la Fed a récemment indiqué qu'elle ne voyait pas de raison d'hâter le pas pour aller vers de nouvelles baisses. Le projet d'une rencontre entre Trump et Poutine en Arabie Saoudite galvanise toutes les places financières de la zone euro. L'espoir d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine permet d'envisager l'avenir plus sereinement de ce côté-ci de l'Atlantique, avec de meilleures perspectives de croissance et une énergie moins chère. Dernier élément à prendre en compte, la forte baisse de l'euro vis-à-vis du dollar à un niveau désormais proche de la parité, qui renforce la compétitivité de nos entreprises à l'exportation.

Dans ce contexte, notre portefeuille Défensif enregistre sur un mois glissant un gain de 8,26% (cf nos graphiques). Sa forte progression s'explique par un positionnement axé sur trois types de valeurs particulièrement recherchées depuis le début de l'année. Il s'agit en premier lieu des valeurs du luxe qui avaient beaucoup souffert en 2024. Hermès International qui est notre plus grosse position dans ce domaine a fortement monté ces dernières semaines. Le secteur financier est également très entouré, nos actions BNP Paribas et Axa en profitent pleinement. Même chose pour les télécoms, secteur dans lequel nous nous sommes récemment renforcés par de nouveaux achats de titres Orange et Deutsche Telekom. Le portefeuille Offensif, progresse de 5,11% sur un mois. Cette moindre performance s'explique par la sous-performance de Publicis, Schneider Electric et L'Oréal. Les actions Kering achetées à titre spéculatif le 17 janvier nous donnent en revanche pleine satisfaction. Notre sélection d'ETF Monde éligible au PEA gagne sur la même période 5,4%. Sa progression se trouve ralentie par les positions prises sur le marché américain, au travers de notre tracker Amundi PEA Nasdaq 100 et Amundi Russel 2000 qui font un parcours plus décevant depuis le début de l'année. Nos choix de trackers sectoriels européens orientés vers la banque, l'assurance et la technologie sont en revanche récompensés. La sélection de fonds ISR/PEA ferme la marche, avec un gain plus modeste de 3,7%.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Au-delà des données macro-économiques, la cote est une fois de plus sauvée par la formidable résilience des grands groupes européens. Alors que les publications annuelles sont loin d'être terminées, les premières annonces se révèlent encourageantes, avec selon les analystes de Bank of America, une progression moyenne de 11% des bénéfices par action des sociétés européennes, à un niveau supérieur aux attentes. Les meilleures performances se trouvent cette année non pas du côté des valeurs de croissance, mais du côté des entreprises traditionnelles. Alors qu'au cours de ces dernières années les valeurs « growth » n'ont cessé de faire la pluie et le beau temps sur toutes les places européennes, l'indice MCSI des « value » a pris la tête des plus fortes hausses avec un gain de plus de 10% depuis le 1er janvier. C'est autour de ces valeurs que nous comptons continuer de nous positionner. Même si ce mouvement n'est sans doute pas appelé à durer toute l'année, il nous semble que le potentiel de rattrapage des valeurs financières et industrielles n'est pas terminé. Au cours de ces derniers jours nous avons, par exemple, renforcé le secteur aéronautique, avec Safran et Airbus. Même dans un secteur aussi sinistré que l'automobile certains constructeurs parviennent à surnager. C'est le cas de Renault, valeur sur laquelle nous ne sommes que faiblement présents, avec seulement 80 actions en portefeuille. Nous suivons de près les équipementiers automobiles qui ont énormément souffert l'an dernier. Nous avons conservé une position limitée à 200 actions Michelin qui se comportent très bien depuis le début de l'année. Nous n'excluons pas de renforcer cette ligne dans les semaines à venir. D'autres équipementiers, comme Valeo ou Forvia (ex-Faurecia), pourraient également surprendre.

Roland Laskine

Roland Laskine