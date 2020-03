Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le tchèque Daniel Kretinsky renforce ses liens avec Casino Reuters • 02/03/2020 à 14:12









(Actualisé avec signature d'un accord de refinancement entre Daniel Kretinsky et Rallye) PARIS, 2 mars (Reuters) - Le tchèque Daniel Kretinsky a renforcé ses liens avec le groupe de distribution français Casino CASP.PA en acceptant de refinancer des opérations de dérivés conclues par sa maison-mère Rallye GENC.PA dont le plan de sauvegarde vient d'être homologué. L'homme d'affaires avait créé la surprise l'an dernier en entrant au capital du propriétaire des enseignes Monoprix et de la franchise Naturalia, devenant son deuxième actionnaire avec 5,64% du capital derrière son PDG et propriétaire, Jean-Charles Naouri. Dans un communiqué diffusé lundi, Rallye a annoncé que le magnat de l'énergie allait apporter jusqu'à 233 millions d'euros, via la société ESP Investment qu'il contrôle, pour refinancer des opérations de dérivés conclues par Rallye avec des établissements financiers. Cet accord de refinancement est gagé sur 9,5 millions d'actions Casino, soit environ 8,73% du capital du distributeur, précise Rallye, ajoutant que la garantie dont bénéficiaient les établissements financiers portaient sur un nombre d'actions équivalent. Les opérations de dérivés, qui ne sont pas soumises au plan de sauvegarde, comportaient des échéances de remboursement en 2021 et 2022 dans le cadre d'accords spécifiques conclus en novembre 2019. Leur refinancement par Daniel Kretinsky permet à Rallye de repousser ces échéances en les alignant avec des remboursements prévus dans le cadre de son plan de sauvegarde qui vient de franchir une étape clef avec son homologation par le tribunal de commerce de Paris. "Les sociétés Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris annoncent que le tribunal de commerce de Paris a arrêté le 28 février 2020 leurs plans de sauvegarde", a indiqué Rallye dans un communiqué distinct. "Le groupe Casino prend bonne note des décisions du tribunal, qui emportent pour ces sociétés des engagements financiers à partir de 2023", a pour sa part réagi Casino, qui a ajouté qu'il poursuivrait l'exécution de son plan stratégique 2020-2022. A la Bourse de Paris, l'action Rallye GENC.PA progressait lundi peu après 14h00 de 1,2% à 8,17 euros et le titre Casino CASP.PA reculait de 0,96% à 34,85 euros, dans un marché nettement baissier. (Dominique Vidalon, avec Gwénaëlle Barzic, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.65% RALLYE Euronext Paris +1.98%