Le taux de transmission du coronavirus en baisse aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 25 mars (Reuters) - Le taux de transmission du coronavirus aux Pays-Bas a significativement ralenti puisqu'une personne infectée en contamine en moyenne une autre désormais contre deux dans de précédentes estimations, a déclaré mercredi le directeur de l'Institut national de la santé publique. S'exprimant devant une commission parlementaire, Jaap van Dissel a estimé que ce ralentissement, qui se base sur les estimations les plus optimistes de l'institut, était le signe que "la croissance exponentielle de l'épidémie" s'était "selon toute probabilité interrompue". Selon les données officielles, le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus aux Pays-Bas a augmenté de 17% mardi pour atteindre 5.560 quand le nombre de décès est lui passé à 276. L'institut de santé publique a prévenu que les effets des mesures prises par les autorités pour tenter d'endiguer l'épidémie ne seraient visibles qu'en "fin de semaine ou début de semaine prochaine." Le gouvernement néerlandais a notamment annoncé la prolongation jusqu'au 1er juin de l'interdiction de tous les rassemblements publics, interdiction qui devait initialement prendre fin le 6 avril, et averti qu'un confinement total de la population pourrait être décidé si nécessaire. (Toby Sterling, version française Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

