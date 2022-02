Le taux de chômage tombe à 7,4% au quatrième trimestre en France

(AOF) - Le nombre de chômeurs au sens du BIT a diminué de 189 000 au quatrième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, à 2,2 millions de personnes, a annoncé l'Insee. Le taux de chômage au sens du BIT a ainsi reculé de 0,6 point à 7,4 % de la population active en France (hors Mayotte). Les quatre trimestres précédents, il était resté quasi stable, entre 8,1 % et 8 %. Il est inférieur de 0,8 point à son niveau d’avant-crise (fin 2019) et à son plus bas niveau depuis 2008, si l’on excepte la baisse ponctuelle en « trompe-l’œil » du printemps 2020, liée à la crise sanitaire.