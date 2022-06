Le taux de chômage et le sort du dollar

Dans ce cas, les marchés s'inquiéteront de plus en plus de l'atterrissage brutal de l'économie américaine, ce qui mettra définitivement le dollar sous pression.

(AOF) - Comme elle prend déjà des mesures importantes et décisives en matière de taux contre les risques d'inflation, une hausse ou une baisse d'un dixième du taux de chômage ne changera rien à l'approche actuelle de la Fed, prévient Commerzbank à la veille de la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. " Les choses seraient différentes si l'emploi s'effondrait soudainement, signalant ainsi que les hausses de taux rapides ont un effet modérateur sur l'économie " poursuit le spécialiste.

