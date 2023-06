Le taux de chômage en repli à 6,5% dans la zone euro

(AOF) - En avril 2023, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,5%, en ligne avec les attentes, et en baisse par rapport au taux de 6,6% enregistré en mars 2023 et par rapport au taux de 6,7% enregistré en avril 2022. Le taux de chômage de l'UE était de 6,0% en avril 2023, stable par rapport au taux enregistré en mars 2023 et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en avril 2022. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

Eurostat estime qu'en avril 2023, 13,028 millions personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,088 millions dans la zone euro.

En avril 2023, 2,664 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans l'UE, dont 2,206 millions dans la zone euro. En avril 2023, le taux de chômage des jeunes s'est établi à 13,8% dans l'UE et à 13,9% dans la zone euro, en baisse par rapport au taux de 14,0% enregistrés au mois précédent dans les deux zones.

En avril 2023, le taux de chômage des femmes s'est établi à 6,3% dans l'UE, stable par rapport au taux enregistré en mars 2023. Le taux de chômage des hommes était quant à lui de 5,8% en avril 2023, en hausse par rapport au taux de 5,7% enregistré au mois précédent.