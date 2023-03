Le taux de chômage à 6,7% dans la zone euro

(AOF) - En janvier 2023, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,7%, stable par rapport au taux enregistré en décembre 2022 et en baisse par rapport au taux de 6,9% enregistré en janvier 2022. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6,1% en janvier 2023, un taux également stable par rapport au taux enregistré en décembre 2022 et en baisse par rapport au taux de 6,3% enregistré en janvier 2022. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

Eurostat estime qu'en janvier 2023, 13,227 millions personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,288 millions dans la zone euro. Par rapport à janvier 2022, le chômage a diminué de 318 000 dans l'UE et de 220 000 dans la zone euro.

En janvier 2023, 2,781 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans l'UE, dont 2,286 millions dans la zone euro. En janvier 2023, le taux de chômage des jeunes s'est établi à 14,4% dans l'UE et dans la zone euro, des taux respectivement en baisse et en hausse par rapport aux taux de 14,5% et de 14,3% enregistrés au mois précédent.

En janvier 2023, le taux de chômage des femmes s'est établi à 6,5% dans l'UE, stable par rapport au taux enregistré en décembre 2022. Le taux de chômage des hommes était quant à lui de 5,7% en janvier 2023, en baisse par rapport au taux de 5,8% enregistré au mois précédent. Dans la zone euro, le taux de chômage des femmes s'est établi à 7,2%, en hausse par rapport aux taux de 7,1% enregistré au mois précédent, et celui des hommes à 6,2%, en baisse par rapport au taux de 6,3% enregistré au mois précédent.