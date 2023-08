Le taux américain à dix ans touche un sommet de plus de 15 ans

- Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans lundi, alors que les investisseurs s’inquiètent que la Réserve fédérale ne maintienne les taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps qu’anticipé alors que les dépenses du gouvernement américain en matière de déficit font l’objet d’une attention accrue. Le taux souverain a atteint 4,35%, son plus haut niveau depuis novembre 2007, avant que la faillite de Lehman Brothers, près d’un an plus tard, ne déclenche la grande crise financière. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a de son côté atteint 4,46%, son plus haut niveau depuis avril 2011. !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;rLes rendements ont augmenté la semaine dernière après que les ventes au détail et d’autres données économiques ont mis en évidence la résilience de l'économie américaine, confirmant le mantra de la Fed selon lequel les taux d’intérêt resteront élevés plus longtemps. Mais l’abaissement de la note de la dette publique américaine le 1er août par l’agence Fitch a également augmenté les perspectives de hausse des rendements, a déclaré David Petrosinelli, négociant principal en titres à revenu fixe chez InspereX à New York. «L’essentiel, en termes de mouvement important (des rendements), de courbe moins inversée et de taux plus élevés, est vraiment lié à la situation budgétaire du pays», a-t-il déclaré. A lire aussi: Fitch retire aux Etats-Unis leur triple A «Il n’y a pas de restrictions budgétaires en vue. Le rendement du 10 ans a augmenté de 9,3 points de base à 4,344%, tandis que le rendement du 30 ans a augmenté de 8,8 points de base à 4,467%. Le marché attend le symposium annuel de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, qui commence jeudi, et certains investisseurs s’inquiètent que les décideurs politiques exposent les risques à la hausse pour les taux d’intérêt. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s’exprimer vendredi. Les intervenants pourraient se concentrer sur les éléments structurels de l’inflation, ou laisser entendre que le niveau neutre des taux pourrait être plus élevé dans un monde post-COVID, a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie à la banque Mizuho à Singapour. (Avec Reuters)

L'Agefi