Le taser a encore de beaux jours devant lui, prédit son patron

Le taser sauve des vies, martèle Rick Smith, le PDG et fondateur d'Axon, pistolet électrique à la main, venu présenter dans un salon de sécurité en France cette semaine le dernier né de ses appareils à l'utilisation controversée, car liés à de nombreux décès.

Rick Smith, le PDG d'Axon, à Washington, le 18 janvier 2023. ( AFP / MANDEL NGAN )

Dans un couloir vitré, le dirigeant de la société américaine Taser - devenue Axon en 2017 - , a fait mardi la démonstration de la dernière version de cette arme non létale développée par son entreprise et adoptée par des polices du monde entier. Avec son pistolet jaune, Rick Smith va viser deux cibles d'apparence humaine, jusqu'à 14 mètres de distance, pour finir dans une toile d'araignée de mini câbles électriques.

Au salon consacré à la sécurité intérieure des Etats, organisé jusqu'à vendredi à Villepinte, au nord de Paris, les armes utilisées par les forces de l'ordre s'affichent, rutilantes, dans les allées.

Or, à en croire l'argumentaire du patron d'Axon, "si nous faisons bien notre travail, dans dix à vingt ans, nous aurons rendu les tasers si efficaces que nous n’aurons plus besoin d'utiliser des balles".

Selon Axon, le taser - pistolet à impulsion électrique qui projette des aiguillons reliés à l'arme par des câbles - a fait l'objet de plus de 5 millions d'utilisations sur le terrain. Il aurait sauvé plus de 286.000 personnes de la mort ou de lésions corporelles graves qui sinon auraient été générées par des armes traditionnelles, avance même la société.

"Notre objectif est de rendre les tasers de plus en plus efficaces à longue portée. Et d'arriver au point où ils sont si fiables que l'arme à feu prend la poussière", dit Rick Smith à l'AFP.

Pourtant, la petite arme jaune n'est pas sans risques, réfute l'ONG Amnesty international, présente au salon. "L'argument utilisé pour les armes à létalité réduite est qu'elles ont été mises en service pour éviter aux agents du maintien de l'ordre d'avoir recours à des armes létales", explique à l'AFP Fanny Gallois, responsable du programme libertés d'Amnesty international France.

"Mais on s'aperçoit qu'elles peuvent tuer quand elles sont mal utilisées ou par des personnes mal formées. En outre, elles peuvent être utilisées de manière abusive, pour infliger des tortures, des traitements dégradants", ajoute-t-elle.

Les cas d'utilisation problématique des lanceurs de balles de défense (LBD) par la police lors de manifestations en France ont d'ailleurs largement été documentés.

- Revenus en hausse -

Les pistolets à impulsion électrique sont, eux, dans la ligne de mire de la Rapporteuse spéciale sur la torture et autres peines ou traitements cruels de l'ONU. Cette dernière a récemment publié un rapport, qui décrit que "de nombreuses armes à projectiles à décharge électrique (...) intègrent un mode d'étourdissement dans lequel l'appareil peut être utilisé de facto comme une arme à décharge électrique à contact direct. Le Comité contre la torture s'est déclaré préoccupé par +l'utilisation fréquente du soi-disant +mode paralysant+, qui est destiné uniquement à infliger de la douleur+".

Les incidents sont nombreux. Amnesty international dit avoir recensé 334 décès liés à l’usage de pistolets électriques entre 2001 et 2008 aux Etats-Unis. En 2021, la justice britannique a condamné un policier à huit ans de prison pour avoir tué l'ancien footballeur professionnel Dalian Atkinson, mort en 2016 après avoir subi une décharge de taser de 33 secondes.

En réaction, Axon a mis en place des caméras piétons, portées par les agents de l'ordre. "L'une des raisons pour créer la caméra corporelle était de permettre au public de juger si l'action de la police était appropriée. Il y a eu des cas où la police a agi de manière inappropriée", reconnaît Rick Smith.

Pour l'avenir, le dirigeant table sur ses caméras, mais aussi sur l'intelligence artificielle (IA), par exemple pour aider les policiers "à préparer des ébauches de rapports de police", anticipe Rick Smith.

Dans tous les cas, Axon va bien: de 1,2 milliard de dollars de revenus en 2022, son chiffre d'affaires est anticipé à 2 milliards en 2025. Soutenu, qui sait, par la montée des tensions dans le monde.

"Malheureusement, nous assistons à davantage de conflits dans le monde en général, et la situation entre le Hamas en Israël crée, je pense, beaucoup plus de frictions au sein des sociétés", reconnaît Rick Smith.