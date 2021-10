Le "tapering" débutera en novembre confirme Pimco

Les prochains mois risquent donc de mettre sa patience à l'épreuve souligne Tiffany Wilding, qui voit une probabilité significative à ce que les hausses de taux soient envisagées plus tôt que prévu lors de la publication du Summary of Economic Projections de décembre.

Il s'attend désormais à ce que l'inflation reste élevée jusqu'au troisième trimestre de l'année prochaine. Cette période plus longue d'inflation élevée augmente les risques que les anticipations inflationnistes à long terme s'ajustent également à la hausse, ce que la Fed voudra éviter.

Cependant, le gérant a encore relevé ses prévisions d'inflation en raison des effets d'un ouragan et de perturbations supplémentaires sur la chaîne d'approvisionnement en Chine.

Le scénario de base de Pimco prévoit toujours un retour de l'inflation à l'objectif à la fin de 2022, et la première hausse des taux de la Fed en 2023.

(AOF) - Le marché s'attend à ce que la Fed annonce la première réduction du rythme mensuel de ses achats d'obligations lors de la prochaine réunion du FOMC des 2 et 3 novembre, écrit Tiffany Wilding, économiste en chef Amérique du Nord chez Pimco en amont de la réunion de la banque centrale. "Nous sommes d'accord et nous pensons que celle-ci réduira le rythme de 15 milliards de dollars par mois, ce qui mettrait fin au programme d'ici la réunion du FOMC de mi-juin 2022", précise l'économiste.

