Le "tapering" de la Fed ne devrait pas initier une remontée des taux, estime Vontobel

(AOF) - La volatilité devrait être au rendez-vous sur les marchés obligataires mondiaux, dans la mesure où le tapering pourrait bien être annoncé lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, début novembre, écrit Simon Lue-Fong, responsable des Obligations chez Vontobel. Toutefois ajoute-t-il, toute hausse des rendements ne devrait être que relative par rapport à une tendance globale à la baisse, induite par de puissants facteurs structurels tels que la numérisation et la démographie.

Selon Simon Lue-Fong, il est fort probable qu'à long terme, la croissance restera faible et que l'inflation se révélera temporaire, notamment parce que des mégatendances telles que la numérisation, la mondialisation et la croissance démographique les tempèrent depuis un certain temps déjà.

Au final, le contexte macroéconomique prime sur la question du tapering. En d'autres termes, tant que les prévisions d'inflation et de croissance demeureront faibles, les rendements auront du mal à décoller.