Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Tanneur: projet d'OPR déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Natixis, agissant pour le compte du concert composé de Tolomei Participations et de Qatar Luxury Group Fashion SPC, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de Le Tanneur et Cie.



Les co-initiateurs s'engagent irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 4,30 euros la totalité des 202.853 actions Le Tanneur non détenues par eux, représentant 1,67% du capital de cette maison de maroquinerie.



Ils demanderont, à l'issue de l'offre, dans la mesure où les conditions en sont d'ores et déjà remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 4,30 euros.





Valeurs associées LE TANNEUR Euronext Paris 0.00%