Le syndicat UAW déclare avoir remporté le vote à l'usine de batteries de Ford dans le Kentucky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déclaré mercredi qu'il avait remporté un vote en faveur de la syndicalisation dans une usine de Ford dans le Kentucky, mais qu'il estimait que 41 bulletins de contestation encore en attente étaient illégitimes.

"Nous pensons qu'ils sont illégitimes et qu'ils ne représentent rien d'autre qu'une tactique de l'employeur pour inonder l'unité et saper le résultat", a déclaré l'UAW, exhortant Ford à reconnaître la "décision démocratique" de sa main-d'œuvre.

Le National Labor Relations Board et Ford n'ont pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.