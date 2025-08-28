Le syndicat UAW affirme avoir remporté le vote à l'usine de batteries Ford JV dans le Kentucky, mais des bulletins de vote contestés subsistent

par Nora Eckert

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déclaré mercredi qu'il avait remporté un vote en faveur de la syndicalisation dans une usine de la coentreprise Ford

F.N au Kentucky, mais que les bulletins de vote contestés restants pourraient changer le résultat.

L'UAW a confirmé qu'il y avait eu 526 votes en faveur du syndicat et 515 contre, et qu'il restait 41 bulletins de vote contestés.

À propos de ces 41 bulletins, le syndicat a déclaré: "Nous pensons qu'ils sont illégitimes et qu'ils ne représentent rien d'autre qu'une tactique de l'employeur visant à inonder l'unité et à saper le résultat."

Une victoire du syndicat lui donnerait un coup de pouce indispensable dans le sud des États-Unis en lui assurant des membres dans une autre usine de production de véhicules électriques (VE), un terrain de bataille clé à mesure que l'industrie automobile s'électrifie.

Le syndicat a exhorté l'entreprise à reconnaître qu'une majorité des employés de production et de maintenance de BlueOval SK avaient choisi de le rejoindre. Le National Labor Relations Board n'a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau. Un porte-parole de Ford a renvoyé les commentaires à BlueOval SK, qui n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La coentreprise BlueOval SK prévoit d'embaucher 5 000 travailleurs dans deux usines de batteries du Kentucky lorsqu'elles tourneront à plein régime, a déclaré un porte-parole.

La première, qui emploie actuellement environ 1 450 personnes, a démarré sa production cet été, tandis que la seconde a été retardée.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, a cherché, sans grand succès, à étendre sa victoire historique de l'année dernière dans une usine Volkswagen du Tennessee. Le groupe syndical a essuyé une défaite dans une usine Mercedes en Alabama en mai 2024.

Fain a souligné l'importance de gagner des voix dans les usines de batteries et de véhicules électriques, un point central de sa grève de 2023 contre les constructeurs automobiles de Detroit.

L'usine du Kentucky produit des batteries pour les VE de Ford, y compris le pick-up électrique F-150 Lightning.

Le syndicat a déjà remporté des victoires avec Ultium Cells, une coentreprise entre GM et LG Energy Solution, dans des usines de batteries de l'Ohio et du Tennessee.