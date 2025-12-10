Le syndicat IG Metall demande l'exclusion de Dassault du programme Scaf

Le puissant syndicat IG Metall a fait savoir au gouvernement allemand qu'il refusait de coopérer avec le groupe français Dassault AM.PA dans le projet d'avion de combat du futur, une décision qui ajoute aux tensions entre Paris et Berlin sur le serpent de mer du Scaf.

Des discussions sur le sujet sont prévues jeudi au niveau ministériel.

"Nous sommes heureux de collaborer avec des entreprises françaises, mais pas avec Dassault", écrit le vice-président d'IG Metall, Jürgen Kerner, dans une lettre datée du 8 décembre au ministre de la Défense, Boris Pistorius, et au ministre des Finances, Lars Klingbeil, que Reuters a consultée.

"Nous défendons la coopération européenne et l'amitié franco-allemande. Mais Dassault bafoue les deux pour des raisons égoïstes", peut-on lire.

Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a confirmé la réception de la lettre d'IG Metall, mais a refusé d'en préciser le contenu.

(Rédigé par Sabine Siebold à Berlin, Alexander Huebner à Munich et Tim Hepher à Londres ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)