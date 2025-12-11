Le syndicat des travailleurs de Starbucks étend la grève d'un mois à d'autres villes

Le syndicat des travailleurs de Starbucks SBUX.O a annoncé jeudi que des centaines de nouveaux baristas syndiqués quittent leur emploi dans 34 villes, rejoignant ainsi la grève qui s'intensifie depuis qu'elle a commencé le mois dernier.

Le débrayage, qui a débuté le 13 novembre lors de la Journée de la tasse rouge du géant du café dans 65 magasins et plus de 40 villes, s'est étendu à plus de 180 magasins et 130 villes, a indiqué le syndicat. Il s'agit de la plus grande grève de l'histoire de Starbucks.

L'entreprise n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

"Nous avons besoin que Starbucks mette fin à l'éviction illégale des syndicats, et nous avons besoin d'un contrat équitable avec un salaire juste, des horaires fiables et des protections sur le lieu de travail", a déclaré Zarian Pouncy, un barista de Las Vegas qui travaille depuis 12 ans et qui a quitté son poste jeudi.

"En attendant, le message des baristas et de nos alliés à travers les États-Unis et au-delà est clair: pas de contrat, pas de café!" a-t-il déclaré.

Starbucks a accepté de payer 38,9 millions de dollars pour régler les plaintes déposées par la ville de New York pour avoir violé plus d'un demi-million de fois en trois ans une loi locale exigeant des horaires prévisibles et stables pour les travailleurs de la restauration rapide, avait déclaré le bureau du maire Eric Adams.

L'accord prévoit que Starbucks verse 35,5 millions de dollars à plus de 15 000 travailleurs et 3,4 millions de dollars en pénalités et frais, selon l'accord de règlement du 26 novembre.