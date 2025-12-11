 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le syndicat des travailleurs de Starbucks étend la grève d'un mois à d'autres villes
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat des travailleurs de Starbucks SBUX.O a annoncé jeudi que des centaines de nouveaux baristas syndiqués quittent leur emploi dans 34 villes, rejoignant ainsi la grève qui s'intensifie depuis qu'elle a commencé le mois dernier.

Le débrayage, qui a débuté le 13 novembre lors de la Journée de la tasse rouge du géant du café dans 65 magasins et plus de 40 villes, s'est étendu à plus de 180 magasins et 130 villes, a indiqué le syndicat. Il s'agit de la plus grande grève de l'histoire de Starbucks.

L'entreprise n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

"Nous avons besoin que Starbucks mette fin à l'éviction illégale des syndicats, et nous avons besoin d'un contrat équitable avec un salaire juste, des horaires fiables et des protections sur le lieu de travail", a déclaré Zarian Pouncy, un barista de Las Vegas qui travaille depuis 12 ans et qui a quitté son poste jeudi.

"En attendant, le message des baristas et de nos alliés à travers les États-Unis et au-delà est clair: pas de contrat, pas de café!" a-t-il déclaré.

Starbucks a accepté de payer 38,9 millions de dollars pour régler les plaintes déposées par la ville de New York pour avoir violé plus d'un demi-million de fois en trois ans une loi locale exigeant des horaires prévisibles et stables pour les travailleurs de la restauration rapide, avait déclaré le bureau du maire Eric Adams.

L'accord prévoit que Starbucks verse 35,5 millions de dollars à plus de 15 000 travailleurs et 3,4 millions de dollars en pénalités et frais, selon l'accord de règlement du 26 novembre.

Valeurs associées

STARBUCKS
83,8150 USD NASDAQ +1,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank