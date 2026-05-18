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Le syndicat des employés de Puig appelle à une grève de 24 heures dans son usine de la région de Barcelone pour dénoncer les inégalités salariales
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les employés de l'usine de cosmétiques de Puig située à Vacarisses, près de Barcelone ( PUIGb.MC ), mèneront une grève de 24 heures le 20 mai pour dénoncer les disparités salariales entre les différentes catégories de personnel, a annoncé lundi le syndicat CGT.

Puig est en pourparlers avec le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N au sujet d'une fusion potentielle qui pourrait donner naissance à l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde.

* La CGT a déclaré que le conflit portait sur les différences de rémunération entre les groupes au sein de la même entreprise et a accusé Puig de ne pas avoir réglé le problème.

* Puig n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

* La grève touchera les trois équipes de l'usine, a précisé la CGT.

* Le syndicat prévoit également d'organiser des manifestations devant le siège social de Puig à L'Hospitalet de Llobregat, près de Barcelone.

* Les travailleurs pourraient envisager d'autres mesures si l'entreprise ne présente pas de propositions suffisantes, a ajouté la CGT.

* L'usine de Vacarisses produit des cosmétiques et des produits de soin pour des marques telles que Isdin, Charlotte Tilbury, Byredo, Loto del Sur, Dries Van Noten, L'Artisan et Uriage.

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