Le syndicat des conducteurs de l'Union Pacific obtient près de 100 millions de dollars pour violation des règles relatives aux horaires

Un syndicat représentant les conducteurs de locomotive de l'opérateur ferroviaire Union Pacific UNP.N a obtenu 98,8 millions de dollars à la suite d'une violation de contrat, a déclaré vendredi l'International Brotherhood of Teamsters.

La Commission spéciale d’arbitrage a estimé qu’Union Pacific n’avait pas mis en œuvre une nouvelle règle de travail visant à garantir une planification cohérente des horaires, négociée par le syndicat de ses conducteurs de locomotive en 2023, ont précisé les Teamsters.