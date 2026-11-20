Un syndicat représentant les conducteurs de locomotive de l'opérateur ferroviaire Union Pacific UNP.N a obtenu 98,8 millions de dollars à la suite d'une violation de contrat, a déclaré vendredi l'International Brotherhood of Teamsters.
La Commission spéciale d’arbitrage a estimé qu’Union Pacific n’avait pas mis en œuvre une nouvelle règle de travail visant à garantir une planification cohérente des horaires, négociée par le syndicat de ses conducteurs de locomotive en 2023, ont précisé les Teamsters.
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En 2023, la Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET), membre de la Teamsters Rail Conference, a négocié un planning "11/4" prévoyant 11 jours de travail suivis de 4 jours de repos
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Le syndicat a déclaré que la société n’avait pas mis en œuvre cette politique dans le délai imparti, ni demandé de prolongation
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Le tribunal a ordonné à Union Pacific de verser à chaque plaignant un jour de salaire de base, calculé en fonction de son affectation, pour chaque jour civil faisant l’objet d’une réclamation au cours de la période pendant laquelle l’avantage "11/4" a été refusé
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La période durant laquelle l’avantage a été refusé s’étendait du 30 juin 2024 au 27 janvier 2025
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Union Pacific est tenue de calculer les montants finaux dus dans un délai de 30 jours, ont précisé les Teamsters
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L’entreprise a déclaré qu’elle prenait au sérieux ses engagements envers ses salariés et que les temps de repos prévus pour ses conducteurs de locomotive sont mis en œuvre depuis juillet 2025
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