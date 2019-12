Le syndicat américain UAW ratifie le nouvel accord salarial avec FIAT CHRYSLER

(AOF) - Le puissant syndicat automobile United Auto Workers (UAW) a approuvé mercredi l'accord négocié avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA) concernant la nouvelle convention collective qui s'appliquera pour les quatre prochaines années. FCA s'est notamment engagé à investir 9 milliards de dollars (dont 4,5 milliards déjà annoncés) et à créer 7 900 emplois sur cette période. L'accord comprend également des augmentations salariales. FCA peut désormais se focaliser pleinement sur son projet de mariage avec le français PSA.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.