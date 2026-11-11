Le syndicat américain des travailleurs de l'automobile exhorte le Congrès à rester vigilant vis-à-vis des constructeurs automobiles chinois

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a exhorté les principaux législateurs américains à maintenir en place la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine lorsque les démocrates prendront le pouvoir, invoquant des inquiétudes concernant les constructeurs automobiles chinois, selon une lettre consultée mercredi par Reuters.

« Qu'il s'agisse de la surcapacité mondiale en matière de véhicules électriques, de la prise de participation chinoise dans les constructeurs automobiles occidentaux ou de la délocalisation continue vers la Chine, nous avons un besoin urgent que le Congrès accorde une attention particulière à ces questions et à leurs répercussions en aval, qui se manifestent rapidement », a écrit l'UAW au président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et au chef de file démocrate, Hakeem Jeffries. « Les travailleurs de l'automobile ne peuvent se permettre le moindre relâchement de l'attention du Congrès sur cette question. »

M . Jeffries a déclaré cette semaine qu’il rencontrerait les dirigeants démocrates pour discuter de l’avenir de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine.

La commission spéciale de la Chambre, présidée par le député républicain John Moolenaar, a enquêté sur un certain nombre de questions liées à la Chine, notamment le partenariat F.N conclu par Ford avec le fabricant chinois de batteries CATL 300750.SZ , ainsi que le projet abandonné d’une filiale du fabricant chinois de batteries Gotion visant à construire une usine de 2,4 milliards de dollars dans le Michigan pour produire des matériaux destinés aux batteries.

M. Moolenaar a déclaré cette semaine que les travaux de la commission devraient se poursuivre l’année prochaine. « Les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que nation ne font que gagner en urgence, compte tenu de la concurrence technologique à enjeux élevés dans les domaines de l’IA et de la coercition croissante de la Chine visant les alliés et partenaires des États-Unis », a-t-il déclaré.

Le Congrès n’a pas encore adopté de loi visant à rendre permanente l’interdiction des voitures chinoises. Le sénateur Bernie Moreno, coauteur républicain du projet de loi, a déclaré mardi à Reuters qu’il était « vraiment, vraiment proche » d’un accord et qu’il espérait un vote du Sénat dès la semaine prochaine.

“Le Congrès doit veiller à ce que la Chine et ses pratiques ne prennent pas pied sur le marché américain”, indique la lettre de l’UAW.

Un groupe représentant General Motors GM. , Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE et d’autres grands constructeurs automobiles fait pression sur le Congrès pour que les travaux relatifs à l’interdiction des voitures chinoises soient menés à bien cette année.

Une réglementation imposée par l’ancien président Joe Biden ⁠début 2025 a de fait interdit aux constructeurs automobiles chinois de vendre ou de fabriquer des véhicules particuliers aux États-Unis, au motif qu’ils pourraient transmettre des données sensibles sur les conducteurs vers la Chine. Washington maintient également des droits de douane supérieurs ⁠à 100 % sur les véhicules électriques chinois.