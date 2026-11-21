Le suspect d'un des incendies de Los Angeles reconnu coupable, après un deuxième procès

Vue aérienne de maisons détruites par un incendie dans le quartier de Pacific Palisades, le 29 janvier 2025 en Californie ( AFP / Patrick T. Fallon )

L'Américain soupçonné d'avoir volontairement déclenché l'un des incendies meurtriers de Los Angeles, qui a coûté la vie à 12 personnes en 2025, a été jugé coupable vendredi, au terme d'un deuxième procès.

Contrairement au premier, où les jurés avaient été incapables de s'accorder sur un verdict, Jonathan Rinderknecht a cette fois été déclaré coupable d'incendie criminel et de destructions commises par le feu.

Ce chauffeur Uber de 30 ans, dont la peine sera prononcée le 17 mars prochain, risque jusqu'à 40 ans d'emprisonnement.

Il était accusé d'être à l'origine d'un incendie déclaré dans la nuit du Nouvel An 2025, que les pompiers pensaient initialement avoir éteint, mais qui a finalement repris le 7 janvier et a ravagé le quartier huppé de Pacific Palisades.

L'enquête n'a jamais fourni de preuves scientifiques établissant que M. Rinderknecht était à l'origine du feu. Les données de son téléphone ont montré qu'il se trouvait sur la colline d'où sont parties les flammes.

Des milliards de dégâts

Lors du premier procès, l'accusation l'a dépeint en chauffeur VTC en colère contre la société capitaliste, et désireux de brûler un quartier de riches où il avait un temps habité.

TPhoto non datée, diffusée par le bureau du procureur fédéral pour le district central de Californie, montrant Jonathan Rinderknecht, après son arrestation par les autorités fédérales en Floride ( US Attorney's Office for the Central District of California / HANDOUT )

Une stratégie qu'elle a tempérée lors du second, en se concentrant plutôt sur les éléments matériels du dossier, comme le briquet retrouvé dans sa voiture.

Le quartier de Pacific Palisades est un repaire de célébrités rempli de villas à plusieurs millions de dollars, avec vue sur le Pacifique. Sa destruction en janvier 2025 a provoqué des milliards de dégâts et propulsé les incendies de Los Angeles comme l'un des désastres les plus coûteux de l'histoire des États-Unis.

"Nous nous souvenons tous des images dévastatrices" des incendies, a réagi vendredi le procureur fédéral Bill Essayli.

Dans le quartier de Pacific Palisades, "douze personnes ont perdu la vie, 6.800 maisons ont brûlé, il y a eu 25 milliards de dollars de dégâts", a-t-il rappelé. "Et la question, à l'époque, était de savoir qui était responsable. Nous avons désormais la réponse à cette question."

Vue aérienne de maisons détruites par un incendie dans le quartier de Pacific Palisades, le 29 janvier 2025 en Californie ( AFP / Patrick T. Fallon )

La défense de M. Rinderknecht l'a décrit comme un bon samaritain qui a passé de multiples appels aux secours pour signaler l'incendie originel. Selon elle, les flammes auraient été créées par des feux d'artifice.

"Il n'y a aucune preuve matérielle directe étayant leurs accusations d'incendie criminel", a rappelé son avocat, Steve Haney, à l'ouverture du second procès.

Malgré cela, le recoupement de la vidéosurveillance, des données de téléphonie mobile et l'analyse de la dynamique du feu le désignent comme le déclencheur de l'incendie, a insisté le procureur Matt O'Brien.

Message incriminant à ChatGPT

Selon l'accusation, M. Rinderknecht a aussi demandé à ChatGPT si quelqu'un pouvait être tenu responsable d'avoir allumé un feu "à cause de (ses) cigarettes", pendant qu'il passait ses appels au secours.

Vue aérienne de maisons détruites par un incendie dans le quartier de Pacific Palisades, le 29 janvier 2025 en Californie ( AFP / Patrick T. Fallon )

À la sortie du tribunal, Cameron, l'un des jurés a expliqué à la presse avoir d'abord penché pour un acquittement, avant de changer d'avis.

"Les preuves les plus solides étaient le témoignage même de l'accusé, qui a déclaré qu'il se trouvait sur la colline, qu'il n'a pas senti de fumée, qu'il n'a pas vu de feux d'artifice", a-t-il détaillé.

"Personne d'autre n'était sur cette colline ce jour-là, (...) et il se trouvait qu'il fumait, et comme il fumait, il avait un briquet", a-t-il ajouté. "Par conséquent, tout commençait en quelque sorte à converger vers une seule conclusion."

Alimentés par des vents violents, dignes d'un ouragan, les incendies de Los Angeles ont fait au total 31 morts.

Outre le feu ayant ravagé Pacific Palisades, un deuxième foyer a quasiment rasé la banlieue d'Altadena, au nord de la mégapole. Il a lui été déclenché par une ligne défectueuse du fournisseur d'électricité Southern California Edison.

Près de deux ans après la tragédie, Los Angeles est encore en pleine reconstruction.

"Aucun verdict ne peut ramener les vies perdues ni effacer la douleur que les familles ont endurée", a réagi la maire, Karen Bass.