Le survol de l'Air Force One à l'occasion d'un événement d'Halloween organisé à la Maison Blanche entraîne des retards de vols

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par David Shepardson

Le survol de la Maison Blanche par l'avion présidentiel américain, dans le cadre d'une fête d'Halloween organisée pour les enfants jeudi soir, a entraîné des retards pour des dizaines de vols et suscité des inquiétudes parmi certains habitants de la capitale.

Ce survol a entraîné l'interruption temporaire du trafic dans l'un des principaux aéroports de la capitale et a suscité l'inquiétude des élus municipaux, qui ont déploré que les habitants, les responsables et l'aéroport n'aient été prévenus que 15 minutes à l'avance.

L'avion — baptisé "Air Force One" lorsque le président Donald Trump se trouve à bord — a effectué jeudi soir deux passages à une altitude inférieure à la normale au-dessus de la Maison Blanche, ce qui a conduit l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) à suspendre temporairement le trafic à l'aéroport national Reagan de Washington, situé à proximité.

Trump organisait une fête d’Halloween pour les enfants au moment du survol. La Maison Blanche a publié une vidéo de ce survol sur l’un de ses comptes de réseaux sociaux, le qualifiant de "survol épique d’Air Force One au-dessus de la Maison Blanche pour les enfants venus faire la tournée d’Halloween! "

Le conseil municipal du District de Columbia a déclaré, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que seulement 15 minutes de préavis avaient été données avant le survol "à quiconque dans le centre-ville de Washington, au Pentagone ou à l'aéroport national. Cela en a surpris beaucoup, y compris nous."

Les responsables des compagnies aériennes ont également indiqué qu’ils avaient été prévenus moins d’une heure avant le survol.

L’avion a également survolé des quartiers voisins de Washington.

Certaines personnes en route vers Washington ont rapporté que leurs avions avaient été contraints de tourner en rond ou qu’ils avaient subi des retards en raison de ce survol. FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué que 26% des vols au départ et 17% des vols à l’arrivée avaient été retardés jeudi, soit 202 au total. La plupart de ces retards étaient liés aux perturbations à l’aéroport.

Trump est un fervent adepte des survols d’Air Force One, qui ont souvent lieu lors des grands événements sportifs auxquels il assiste.