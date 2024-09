Le super typhon Yagi menace le sud de la Chine

Nuages d'orage au-dessus de Hong Kong, le 5 septembre 2024, alors que le super typhon Yagi se dirige vers la Chine ( AFP / Peter PARKS )

Le super typhon Yagi se dirige vendredi vers l'île chinoise de Hainan où les autorités se préparent à ce qui pourrait être la plus forte tempête à frapper la côte méridionale du pays depuis une décennie.

Le typhon devrait toucher terre plus tard dans la journée de vendredi sur le littoral de Hainan, une destination touristique populaire, et la province voisine de Guangdong, a indiqué l'agence de presse d'Etat Chine nouvelle, citant les autorités.

Le ministère des Ressources en eau a porté jeudi au troisième plus haut niveau le dispositif d'urgence mis en place pour faire face aux inondations dans les deux provinces.

"Yagi sera probablement le typhon le plus puissant à frapper la côte sud de la Chine depuis 2014, ce qui rendra le travail de prévention des inondations très difficile", a écrit Chine nouvelle après une réunion des responsables des inondations.

Avec des vents soufflant à plus de 240 km/h, le typhon "équivaut à un ouragan de catégorie 4", selon les données terrestres de la Nasa.

Carte montrant la trajectoire du super typhon Yagi en mer de Chine méridionale, au 5 septembre ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Yagi est passé dans la nuit de jeudi à vendredi à moins de 400 kilomètres de Hong Kong, entraînant de fortes précipitations.

La bourse de Hong Kong a été suspendue vendredi, les écoles sont restées fermées et les transports publics ont été limités.

Les autorités ont indiqué que trois personnes avaient été blessées mais que les dégâts avaient été limités. De fortes pluies continuent de s'abattre sur la ville vendredi.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé, en été et en automne, par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l'est des Philippines et de la Thaïlande.

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.

Après le sud de la Chine, Yagi doit poursuivre sa route vers le Vietnam, où il devrait frapper samedi les régions du nord et du centre-nord, autour de la célèbre baie d'Halong, classée au patrimoine de l'UNESCO.

Des dizaines de milliers de personnes seront évacuées vers des zones plus sûres dans les provinces de Hai Phong et de Thai Binh vendredi, ont annoncé les autorités locales.

"Il s'agira du typhon le plus puissant (à frapper le nord du Vietnam) depuis 20 ans", a déclaré jeudi Pham Duc Luan, chef de l'autorité chargée de la gestion des digues.

Plus de 457.000 militaires ont été mobilisés par le département de secours et de sauvetage du ministère de la Défense.

Les autorités ont également demandé à quelque 50.000 bateaux de pêche de se mettre à l'abri.