Le Suédois Skanska rafle un contrat hospitalier de 78 millions d'euros

Le groupe suédois de construction et de développement immobilier bâtira un nouvel édifice hospitalier à Pori. Ce contrat de 78 MEUR alimentera ses prises de commandes nordiques au quatrième trimestre 2026.

Le spécialiste suédois de la construction et du développement immobilier Skanska a annoncé lundi 2 novembre, avoir signé ce marché avec Satakunnan hyvinvointialue, l'autorité régionale chargée des services de santé et sociaux.

Un nouvel ensemble de 27 100 m²

Selon un communiqué du groupe, le futur bâtiment réunira sur environ 27 100 m² plusieurs activités de soins d'urgence et spécialisés. Il accueillera un service d'urgences ouvert 24 heures sur 24, des unités de soins intensifs et de surveillance, ainsi que des activités de cardiologie.

Le programme comprend également un bloc opératoire, des services de stérilisation, des installations d'imagerie et des salles de réveil. Des espaces de soutien et des locaux techniques compléteront cet ensemble hospitalier.

Le chantier doit démarrer au quatrième trimestre 2026. Son achèvement est prévu au troisième trimestre 2029.

Coté à Stockholm, Skanska affichait une capitalisation boursière d'environ 117 MdsSEK au 30 octobre 2026, soit près de 10,6 MdsEUR. L'action Skanska progresse de 1,14 % à 25,82 euros en milieu de matinée.