 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Suédois Skanska rafle un contrat hospitalier de 78 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 11:29

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe suédois de construction et de développement immobilier bâtira un nouvel édifice hospitalier à Pori. Ce contrat de 78 MEUR alimentera ses prises de commandes nordiques au quatrième trimestre 2026.

Le spécialiste suédois de la construction et du développement immobilier Skanska a annoncé lundi 2 novembre, avoir signé ce marché avec Satakunnan hyvinvointialue, l'autorité régionale chargée des services de santé et sociaux.

Un nouvel ensemble de 27 100 m²

Selon un communiqué du groupe, le futur bâtiment réunira sur environ 27 100 m² plusieurs activités de soins d'urgence et spécialisés. Il accueillera un service d'urgences ouvert 24 heures sur 24, des unités de soins intensifs et de surveillance, ainsi que des activités de cardiologie.

Le programme comprend également un bloc opératoire, des services de stérilisation, des installations d'imagerie et des salles de réveil. Des espaces de soutien et des locaux techniques compléteront cet ensemble hospitalier.

Le chantier doit démarrer au quatrième trimestre 2026. Son achèvement est prévu au troisième trimestre 2029.

Coté à Stockholm, Skanska affichait une capitalisation boursière d'environ 117 MdsSEK au 30 octobre 2026, soit près de 10,6 MdsEUR. L'action Skanska progresse de 1,14 % à 25,82 euros en milieu de matinée.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 0,00%
ALSTOM
11,88 -24,86%
Pétrole Brent
108,35 -6,32%
CAC 40
7 991,03 +0,27%
HAFFNER ENERGY
0,58 -9,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank