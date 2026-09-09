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Le sucre brut progresse en raison de l'offre restreinte en Inde ; le pétrole en hausse ; le café et le cacao progressent également
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 21:39
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Les contrats à terme sur le sucre brut à l'ICE ont progressé mercredi, soutenus en partie par la pénurie d'approvisionnement en Inde, premier consommateur mondial, et par la hausse des prix de l'énergie, tandis que les cours du café et du cacao ont également progressé.

SUCRE

* Le sucre brut SBc1 ​​a clôturé en hausse de 0,3 cent, soit 1,7 %, à 18,40 cents la livre. Le marché avait atteint un plus haut depuis 16 mois à 18,77 cents il y a une semaine.

* Les raffineries de sucre portuaires indiennes devraient réorienter environ 250 000 tonnes de sucre raffiné vers le marché intérieur, a déclaré mercredi un responsable du secteur.

* Les analystes de BMI ont également indiqué dans une note que toute perturbation de la production en Inde liée au phénomène El Niño aurait un impact plus important que lors des cycles précédents en raison du faible niveau des stocks.

* Les cours du pétrole ont bondi en raison de la reprise des attaques au Moyen-Orient, ce qui pourrait donner un coup de pouce à l'éthanol issu de la canne à sucre.

* Le sucre blanc LSUc1 a gagné 3 %, à 534,30 dollars la tonne métrique.

* Les géants de l'agroalimentaire General Mills GIS.N et Mars ont poursuivi en justice United Sugar, le groupe ASR (propriétaire de Domino) et d'autres grands producteurs de sucre américains, les accusant d'avoir participé à une entente de plusieurs années visant à fixer les prix.

CAFÉ

* Le café Arabica KCc2 a clôturé en hausse de 0,75 cent, soit 0,3 %, à 2,9205 dollars la livre, s'éloignant encore davantage de son plus bas niveau en cinq semaines, à 2,8660 dollars, atteint mardi.

* Selon les opérateurs, le marché a été soutenu par le faible niveau des stockscertifiés.

* « Les stocks certifiés d'arabica restent proches de leur plus bas niveau depuis mars 1999 et ne devraient pas connaître d'augmentation significative avant fin octobre, au moins », a indiqué Rabobank dans une note.

* Parallèlement, les pluies au Brésil, auxquelles s'ajoutent des prévisions annonçant de nouvelles précipitations, améliorent les perspectives pour l'année prochaine, car elles pourraient favoriser la floraison.

* « Les conditions au Brésil pour la récolte 2027 sont excellentes jusqu'à présent », a déclaré Tomas Araujo, courtier en café chez StoneX.

* L' LRCc2 , le café robusta, a progressé de 0,4 % pour s'établir à 3 472 dollars la tonne.

CACAO

* L' LCCc2 du cacao à Londres a clôturé en hausse de 20 £, soit 0,5 %, à 4 315 £ la tonne.

* Les négociants, coopératives et agents acheteurs ivoiriens de cacao peinent à mettre en œuvre un nouveau système national de traçabilité mis en place en prévision des futures règles de l'Union européenne interdisant les importations de matières premières cultivées sur des terres récemment déboisées.

* Les CCc2 du cacao à New York ont progressé de 0,6 % pour atteindre 5 951 dollars la tonne.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires et les cours de clôture)

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