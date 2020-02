Le sucre au plus haut depuis plus de deux ans

(AOF) - Vendredi soir, le cours du sucre enregistrait une hausse de plus de 11% depuis le début de l'année à 14,80 pence la livre, soit son plus haut niveau depuis plus deux ans, malgré la crainte d'une baisse de la demande chinoise liée au coronavirus. Le sucre est soutenu par la chute attendue de 28% de la production en Thaïlande, quatrième producteur mondial, en raison de la période de sécheresse, débutée en novembre, qui devrait se prolonger d'avril à juin.