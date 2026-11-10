Le STOXX en passe de battre un record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 progresse de 0,7 % et se rapproche de son plus haut historique

* Le Brent passe sous la barre des 90 dollars, pour la première fois depuis août

* Infineon en hausse de 6 % après la publication de ses résultats

* Les contrats à terme de Wall Street progressent

10 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE STOXX EN VOIE DE BATTRE UN RECORD

À ce jour, l'indice STOXX 600 .STOXX affiche une hausse de 0,7 %, prolongeant ainsi les gains enregistrés lors de la séance précédente et se rapprochant d'un nouveau record historique. Il avait atteint son dernier record en août, et il est à noter que les facteurs à l'origine de ces hausses sont plus ou moins les mêmes: une saison des résultats solide et un optimisme concernant le conflit au Moyen-Orient.

Mais revenons à aujourd’hui. Les principaux indices européens sont tous en territoire positif: le DAX .GDAXI et le CAC .FCHI progressent tous deux d’environ 1 %, tandis que le FTSE .FTSE affiche une hausse de 0,4 %.

Si l’on examine l’évolution sectorielle, on constate que les valeurs de l’aérospatiale et de la défense .SXPARO mènent la danse avec une hausse de 2,2 %, suivies par les banques .SX7P qui progressent de 2 %. Comme on pouvait s’y attendre compte tenu de la baisse des cours du pétrole pour la deuxième journée consécutive, les valeurs pétrolières et gazières .SXEP reculent de 0,8 % et affichent de loin les plus fortes baisses.

Les évolutions des actions individuelles semblent quant à elles relativement modérées: le titre Infineon IFXGn.DE arrive en tête du STOXX avec une hausse de 6 % après avoir annoncé des prévisions de croissance plus élevées pour 2027 et publié des résultats du quatrième trimestre conformes aux attentes.

(Sophie Kiderlin)

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