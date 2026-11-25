Le Stoxx 600 devrait inscrire un record en 2027 malgré la poursuite de la volatilité montre une enquête

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort.

par Sophie Kiderlin

LONDRES, 25 novembre (Reuters) - Les actions européennes devraient atteindre un niveau ‌record en 2027 malgré les risques politiques et les incertitudes économiques, montre une enquête Reuters auprès de stratèges ​boursiers et de gestionnaires de fonds.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 pourrait ainsi grimper à 680 points d'ici mi-2027, selon l'estimation médiane de cette enquête réalisée du 16 au 24 novembre, soit plus de 7% au-dessus de son niveau de ​mardi, mais légèrement en deçà des 695 points attendus lors de la précédente enquête.

Les prévisions varient entre 630 et 720 points.

Le Stoxx 600, qui s'affiche ​mercredi à 634,52 points, a reculé ces derniers jours ⁠après avoir touché un plus haut historique le 12 novembre à 666,58 points, juste avant le début ‌de l'enquête. La semaine en cours a été marquée par de fortes fluctuations sur la thématique de l'intelligence artificielle (IA) qui ont affecté l'ensemble des marchés boursiers. Le niveau anticipé de ​680 points représenterait une hausse de plus ‌de 2% par rapport à ce récent pic.

Le principal indice de référence en ⁠Europe devrait ensuite monter à 703 points d'ici fin 2027, selon la médiane de la nouvelle enquête, un chiffre inchangé par rapport à l'enquête trimestrielle précédente.

"Nous sommes prudemment optimistes quant aux actions européennes pour 2027. La croissance du ⁠BPA (bénéfice par action) devrait ‌se modérer, le contexte macroéconomique reste fragile et le cycle électoral ajoutera de la volatilité, ⁠mais certains facteurs compensatoires subsistent", écrivent les analystes Amundi, un des leaders européens de la gestion d'actifs.

Même si l'Europe ‌est peu exposée aux valeurs technologiques et à celles liées à l'IA, elle n'en a pas ⁠moins subi des conséquences récemment. Ses pertes ont toutefois été limitées depuis le ⁠début de l'année grâce au ‌soutien des résultats des entreprises.

Les sociétés cotées de la région s'apprêtent à enregistrer leur meilleure saison de publication de ​résultats depuis quatre ans. Les bénéfices du troisième trimestre ‌devraient avoir progressé de 25% et les analystes prévoient une croissance encore plus rapide sur le trimestre en cours.

Parmi les sources d'inquiétude dévoilées ​par l'enquête figurent la hausse de l'inflation, les relèvements des taux directeurs par les banques centrales, les interrogations sur le caractère durable de la tendance positive en Bourse menée par l'IA ("AI trade" ou "trade IA") et la ⁠guerre en cours en Iran.

En outre, plusieurs pays européens organiseront des élections en 2027, notamment la France, où l'incertitude politique et budgétaire a récemment pesé sur les actifs.

"Des vents contraires soufflent: le sentiment des investisseurs est instable, les banques centrales restent restrictives ("hawkish") et les besoins de financement font grimper les coûts de financement", note Tomas Hildebrandt, gestionnaire de portefeuille chez Evli.

(Sophie Kiderlin, Danilo Masoni et Ozan Ergenay, avec la contribution de Jaiganesh Mahesh; version française ​Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)