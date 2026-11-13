Le statut de superstar de la technologie de Jensen Huang a donné aux Taïwanais le sentiment d'être exceptionnels

Accueilli par une foule de fans enthousiastes lors de ses voyages dans sa terre natale, Taïwan, l’ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, était pour de nombreux Taïwanais bien plus qu’un héros : il a aidé cette île, isolée sur le plan diplomatique, à se sentir reconnue par le reste du monde et a insufflé un immense sentiment de fierté .

Son départ de Nvidia a conduit beaucoup de gens à déplorer la perte d’un champion charismatique qui a contribué à placer Taïwan au cœur de la révolution de l’IA, tout en soulevant des questions quant à la capacité de son successeur à maintenir les mêmes liens étroits avec le secteur technologique taïwanais.

« Jensen incarne parfaitement la façon dont beaucoup de Taïwanais perçoivent leur nation, ou du moins souhaitent que le monde la perçoive: petite mais travailleuse, geek et férue de technologie, experte dans un domaine de niche, issue d’un milieu modeste et devenue un acteur mondial », a écrit Tim Culpan, fondateur et rédacteur en chef du média indépendant Culpium, basé à Taipei .

Pendant des décennies, Taïwan a joué un rôle indispensable dans la fabrication mondiale de technologies, tout en ne bénéficiant que d’une reconnaissance publique relativement faible pour ses contributions.

L’ascension de Huang et ses éloges sur les prouesses technologiques de Taïwan ont contribué à changer la donne, a écrit Culpan. « Grâce à Jensen, les Taïwanais se sont sentis reconnus. »

Lev Nachman, professeur de sciences politiques à l’Université nationale de Taïwan, a déclaré que M. Huang se démarquait des autres grands dirigeants taïwanais du secteur technologique en accordant la priorité à la culture locale taïwanaise, notamment en parlant le taïwanais plutôt que le mandarin et en fréquentant les marchés nocturnes et les commerces locaux.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois où un directeur général taïwanais a accordé une telle priorité à l’identité taïwanaise, du moins auprès d’un public taïwanais national », a déclaré Nachman.

Nachman a ajouté que la polémique entourant la relation entre Huang et la femme d’affaires Alice Huang revêtait une dimension géopolitique, car elle est chinoise et lui taïwanais .

Il a ajouté que ce scandale avait suscité « beaucoup de colère et de tristesse » du point de vue taïwanais, car Huang était perçu comme un défenseur de la population de l’île.

DES LIENS PERSONNELS AVEC LES ACTEURS CLÉS DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE TAÏWANAIS

Au-delà de son statut de célébrité, Huang a passé des décennies à nouer des relations personnelles étroites avec les leaders technologiques taïwanais, contribuant ainsi à la mise en place d’un réseau de fournisseurs qui est devenu le pilier de la position dominante de Nvidia dans le domaine de l’informatique appliquée à l’IA.

Lors de ses fréquentes visites sur l’île, il organisait des réunions rassemblant des dirigeants de TSMC 2330.TW , Foxconn 2317.TW , Wistron 3231.TW , Quanta Computer 2382.TW et d’autres fournisseurs, surnommées « dîners à un billion de dollars » par les médias locaux en référence à la valeur boursière cumulée de ces entreprises.

En mai, Huang a décrit Taïwan comme l’« épicentre » de la révolution de l’IA et a déclaré que Nvidia prévoyait d’investir environ 150 milliards de dollars par an sur l’île.

Sa relation avec le fondateur de TSMC, Morris Chang, dont l’entreprise fabrique les puces les plus avancées de Nvidia, remontait à près de trois décennies.

« Sans vous, Nvidia n’existerait pas. Et sans TSMC, l’ensemble des industries technologiques mondiales d’aujourd’hui n’existerait pas », a déclaré Huang lors d’une cérémonie de remise de prix organisée en 2023 à Taïwan en l’honneur de Chang.

Paul P. Wang, président de la Fondation K.T. Li et fondateur de Sercomm, fabricant d’équipements de télécommunications et de haut débit, qui avait invité Huang à Taïwan pour la cérémonie, a déclaré que le charisme personnel de ce dernier avait contribué à rassembler les dirigeants du secteur technologique les plus influents de l’île.

« Ils étaient comme des frères » , a déclaré M. Wang à Reuters.

M. Wang a ajouté que la double identité taïwanaise et américaine de M. Huang avait également fait de lui un ambassadeur important pour l’île, promouvant ses avancées technologiques à travers le monde.

Mais M. Wang craignait que les relations de Nvidia avec les fournisseurs taïwanais ne s’affaiblissent sous la nouvelle direction.

« Avec un nouveau directeur général, ces relations ne seront plus aussi étroites qu’elles l’étaient avec Jensen Huang », a-t-il déclaré. « Il faudra les reconstruire. »

IMPLICATIONS POUR LA POLITIQUE TAÏWANAISE

Pour Taïwan, étant donné que les événements ayant conduit à la chute de M. Huang comportaient des accusations d’espionnage chinois, il pourrait également y avoir des répercussions sur la réputation du pays.

Liang Wen-chieh, porte-parole du Conseil des affaires continentales, l’organe taïwanais chargé de la politique vis-à-vis de la Chine, a déclaré jeudi aux journalistes à Taipei que le gouvernement avait la responsabilité de déterminer s’il existait des failles dans les contrôles à l’exportation des produits de haute technologie de Taïwan.

« De telles failles pourraient-elles susciter des inquiétudes au niveau international à l’égard de Taïwan et ébranler la confiance que l’on nous accorde? Je pense que c’est là le problème le plus important », a-t-il déclaré.

M. Nachman a indiqué que le départ de M. Huang pourrait avoir des répercussions politiques alors que Taïwan se prépare à sa prochaine élection présidentielle, au cours de laquelle le rôle de l’industrie des semi-conducteurs dans la croissance économique et les liens avec les géants mondiaux de la technologie pourraient devenir des enjeux majeurs.

Le président Lai Ching-te serait alors confronté à des questions concernant les relations de son gouvernement avec les grands géants technologiques et sur les raisons pour lesquelles les électeurs devraient continuer à faire confiance au parti au pouvoir, a déclaré Nachman.

« Avec le départ de Jensen, je pense que cela va représenter une perte majeure pour Taïwan », a-t-il déclaré.