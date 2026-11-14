Le Starship de SpaceX revient de son orbite sur sa plate-forme d'atterrissage, réussissant haut la main un test pour les fusées réutilisables

Le vaisseau spatial Starship SPCX.O de SpaceX est revenu samedi d’un voyage de 22 heures en orbite et s’est posé pour la première fois dans les bras mécaniques géants de la tour texane d’où il avait été lancé la veille, une opération cruciale pour les efforts menés depuis une décennie par l’entreprise afin de développer une fusée entièrement réutilisable.

Le Starship, haut de 171 pieds, est sorti des nuages épais au-dessus du site de lancement Starbase de SpaceX, a rallumé ses moteurs pour se redresser à la verticale et est descendu lentement vers les bras « Mechazilla » de la tour, ses moteurs rugissant toujours. Carbonisé par la chaleur intense de son retour de l’espace, le vaisseau a coupé ses moteurs et est resté immobile après la plus longue mission jamais effectuée par ce système de fusée.

L’imposant propulseur Super Heavy de la fusée à deux étages — la moitié inférieure de la fusée — a transporté le Starship dans l’espace vendredi, décollant depuis les installations de Starbase, au Texas, de SpaceX . Ce propulseur n’avait pas réussi à effectuer un retour similaire vers la rampe de lancement environ 10 minutes après le décollage, mettant ainsi fin au projet de SpaceX de récupérer les deux parties de la fusée pour la première fois.

Mais le retour réussi de l’étage supérieur de Starship, après avoir effectué 14 tours autour de la Terre pendant plus de 22 heures, a marqué une étape technique majeure dans le développement fulgurant et de plusieurs milliards de dollars de Starship, que le milliardaire Elon Musk considère comme le futur pilier de l’activité lucrative de satellites Starlink de SpaceX , ainsi que pour ses ambitions de mettre des centres de données en orbite, de renvoyer des humains sur la Lune et , à terme , de s’implanter sur Mars .

Après avoir déployé 26 satellites Starlink en orbite vendredi soir, alors qu’il volait à une altitude d’environ 161 miles ( 260 km ), Starship a allumé samedi l’un de ses moteurs pour entamer sa rentrée atmosphérique. Il a dû faire face à une chaleur torride alors que sa vitesse orbitale d’environ 17 000 miles par heure ralentissait pour se transformer en chute libre supersonique dans le ciel au-dessus des installations Starbase de SpaceX, situées sur la côte du golfe du sud du Texas.

La position dominante de SpaceX dans le secteur mondial des lancements repose principalement sur sa fusée phare, la Falcon 9, qui a effectué plus de 700 lancements depuis 2010. Le premier étage de cette fusée est réutilisable, mais son deuxième étage – la partie qui met les charges utiles en orbite – est largué dans l’océan après chaque vol.

Avec Starship, Musk souhaite disposer d’un système de fusée capable d’aller dans l’espace et d’en revenir selon un mode de fonctionnement et un rythme comparables à ceux des avions commerciaux.

Bien que la récupération de Starship samedi dernier constitue une étape clé dans cette démarche, SpaceX n’a pas encore réussi à récupérer les deux étages de Starship au cours d’une même mission. De plus, le bouclier thermique de Starship, composé de tuiles hexagonales noires qui le protègent de la chaleur intense lors de sa rentrée dans l’atmosphère, n’est lui-même pas encore entièrement réutilisable.

SpaceX s’efforce de mettre au point de nouveaux modèles de tuiles qui ne nécessiteront que peu, voire aucune remise en état après chaque mission.

Le système de navette spatiale de la Nasa, qui transportait les astronautes vers la Station spatiale internationale avant son retrait en 2011, était partiellement réutilisable; ses étages propulseurs, qui lui permettaient de quitter l’atmosphère terrestre, étaient mis au rebut après chaque vol. Le vaisseau spatial réutilisable lui-même devait subir une remise en état approfondie avant de pouvoir repartir en vol.