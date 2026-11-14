Le Starship de SpaceX réussit brillamment son premier retour au Texas

Samedi, le vaisseau spatial Starship de SpaceX SPCX.O est revenu de son plus long vol en orbite à ce jour vers la tour de lancement au Texas d’où il avait décollé la veille, marquant ainsi la première récupération décisive du vaisseau central de ce système de fusée dans le cadre des efforts menés depuis une décennie par l’entreprise pour développer une fusée entièrement réutilisable.

L’imposant propulseur Super Heavy de la fusée à deux étages – la moitié inférieure de la fusée – a transporté Starship dans l’espace vendredi, décollant depuis les installations de SpaceX à Starbase, au Texas. Ce propulseur n’avait pas réussi à effectuer un retour similaire vers la rampe de lancement environ 10 minutes après le décollage, mettant ainsi fin au projet de SpaceX de récupérer les deux parties de la fusée pour la première fois.

Mais le retour réussi de l’étage supérieur de Starship, après avoir effectué 14 orbites autour de la Terre pendant plus de 22 heures, a marqué une étape technique majeure dans le développement fulgurant et de plusieurs milliards de dollars de Starship, que le milliardaire Elon Musk considère comme le futur pilier de l’activité satellitaire de SpaceX et de ses ambitions d’envoyer des humains sur la Lune, puis sur Mars.

Après avoir déployé 26 satellites Starlink en orbite vendredi soir, alors qu’il volait à une altitude d’environ 161 miles (260 km), Starship a allumé samedi l’un de ses moteurs pour entamer sa descente dans l’atmosphère. Il a dû faire face à une chaleur torride alors que sa vitesse orbitale d’environ 17 000 miles par heure ralentissait pour se transformer en chute libre supersonique dans le ciel au-dessus des installations Starbase de SpaceX, sur la côte du golfe du sud du Texas.

Le vaisseau spatial a ensuite rallumé trois moteurs pour se redresser en position verticale et se diriger vers la tour de lancement, où deux bras mécaniques en forme de "baguettes" l’ont saisi alors qu’il restait en suspension.

La domination de SpaceX dans le secteur mondial des lancements repose principalement sur sa fusée phare, la Falcon 9, qui a effectué plus de 700 lancements depuis 2010. Le premier étage de cette fusée est réutilisable, mais son deuxième étage – la partie qui met les charges utiles en orbite – est largué dans l’océan après chaque vol.

Avec Starship, Musk souhaite disposer d’un système de fusée capable d’aller dans l’espace et d’en revenir selon un mode de fonctionnement et un rythme similaires à ceux des avions commerciaux.

Bien que la récupération de Starship samedi constitue une étape clé dans cette démarche, SpaceX n’a pas encore réussi à récupérer les deux étages de Starship au cours d’une même mission. De plus, le bouclier thermique de Starship, composé de tuiles hexagonales noires qui le protègent de la chaleur intense lors de la rentrée atmosphérique, n’est lui-même pas encore entièrement réutilisable.

SpaceX s'efforce de mettre au point de nouveaux modèles de tuiles qui ne nécessiteront que peu, voire aucune remise en état après chaque mission.

Le système de navette spatiale de la Nasa, qui transportait les astronautes vers la Station spatiale internationale avant son retrait en 2011, était partiellement réutilisable; ses étages propulseurs, qui lui permettaient de quitter l’atmosphère terrestre, étaient mis au rebut après chaque vol. Le vaisseau spatial réutilisable lui-même devait subir une remise en état approfondie avant de pouvoir repartir en vol.