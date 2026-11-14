Le Starship de SpaceX arrive au terme de son 15e vol d'essai et de sa tentative d'atterrissage de retour

Le vaisseau spatial Starship de nouvelle génération de SpaceX a fait le tour du globe samedi, alors qu’il approchait de la fin de son 15e vol d’essai et de ce que l’entreprise espérait être un atterrissage de précision sans précédent, exactement à l’endroit au Texas d’où il avait décollé.

L'étage supérieur non habité de Starship s'apprête à rentrer dans l'atmosphère terrestre après près d'une journée en orbite et à se diriger vers sa tour de lancement, puis à effectuer une descente finale contrôlée par ses moteurs pour être rattrapé par des bras mécaniques géants conçus pour le saisir alors qu'il survole la rampe de lancement.

En cas de succès, cela marquera le premier aller-retour d’un vaisseau spatial lancé verticalement en orbite et de retour à l’endroit même d’où il a quitté la Terre, constituant ainsi un test décisif pour l’objectif poursuivi de longue date par Elon Musk: produire un système de fusée entièrement réutilisable.

Le propulseur « Super Heavy » de cette imposante fusée à deux étages – la moitié inférieure de la fusée – a transporté Starship dans l’espace vendredi, décollant depuis les installations de SpaceX à Starbase, au Texas. Ce propulseur n’avait pas réussi à revenir sur la rampe de lancement environ 10 minutes après le décollage en raison d’un problème de navigation à bord, ce qui a mis fin au projet de SpaceX de récupérer les deux parties de la fusée pour la première fois.

Starship, volant à une altitude d’environ 161 miles (260 km), devrait effectuer 14 orbites autour de la Terre pour une durée totale de vol de 22 heures et 32 minutes.

Ce 15e vol de Starship depuis 2023 est devenu hier soir la mission la plus longue, dépassant la durée d’environ trois heures de son 14e vol en septembre, lors duquel il avait atteint l’orbite pour la première fois.

SpaceX a consacré près d’une décennie au développement de Starship, que son directeur général milliardaire, Elon Musk, considère comme le futur pilier de l’activité satellitaire de l’entreprise et de ses ambitions d’envoyer des humains sur la Lune, puis sur Mars.

La domination de SpaceX dans le secteur mondial des lancements repose principalement sur sa fusée phare, la Falcon 9, qui a effectué plus de 700 lancements depuis 2010. Le premier étage de cette fusée est réutilisable, mais son deuxième étage – la partie qui met les charges utiles en orbite – est largué dans l’océan après chaque vol.

Le propulseur « Super Heavy » de Starship a déjà été récupéré à trois reprises lors de vols d’essai grâce au système de récupération de la tour de lancement, la dernière récupération de ce type ayant eu lieu en mars 2025. L’entreprise n’a pas effectué d’atterrissage de ce type depuis, soit parce qu’elle prévoyait de le plonger dans les eaux du golfe, soit en raison d’un dysfonctionnement à bord.