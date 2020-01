Le spectre de la "finance ennemie" revient hanter la réforme des retraites

Le mouvement contre la réforme des retraites est en train de muter vers une attaque en règle de la finance concrétisée par l'irruption de grévistes dans les locaux de BlackRock à Paris. Les gilets jaunes avaient pris les agences bancaires pour cible, les cheminots visent la plus grosse société de gestion mondiale. Tous attaquent le même symbole la primauté de la finance sur le social, un sujet politiquement inflammable.

Mardi 7 janvier, des cheminots grévistes ont mené une action surprise en envahissant les locaux de BlackRock France situés rue du 4 septembre dans le deuxième arrondissement de Paris. Dans l'immense hall du luxueux bâtiment, les grévistes ont allumé des fumigènes, levé leurs drapeaux de la CGT et entonné des slogans contre le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Si l'action a été menée sur fond de lutte contre la réforme des retraites, elle témoigne d'une colère sociale qui se focalise de plus en plus contre le monde financier, dont BlackRock est devenu le symbole.

L'entreprise américaine était pourtant inconnue du grand public il y a quelques jours. Elle est devenue un bouc émissaire après la publication d'articles de presse accusant BlackRock d'avoir murmuré à l'oreille du Président Emmanuel Macron dans l'élaboration de la loi Pacte et de la réforme du système français de retraite. Le mouvement s'est accéléré le 1er janvier, lorsque Jean-François Cirelli, patron de la branche française, a été promu officier de la légion d'honneur par le Premier ministre.

Les réactions du gouvernement, en peine pour justifier sa décision et évoquant d'abord la carrière publique de l'homme, a ravivé la colère des citoyens contre le monde financier. Cette promotion étant interprétée comme un remerciement à des services rendus, et donc un aveu de lobbying les retraites et certains volets de la loi Pacte.

Pas de réconciliation entre citoyens et finance

Emmanuel Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe ont pourtant mis toute leur énergie a effacé la fameuse petite phrase de François Hollande : "Mon ennemi c'est la finance". Lors du Climate Finance Day de 2018, la secrétaire d'État du ministère de la Transition écologique lançait : "La finance n'est pas un ennemi. La finance n'est pas un ami. La finance est un outil". "Le temps où la France déclarait que la finance était notre ennemie est révolu", lançait peu de temps avant le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Si ce message est très bien accueilli par le monde économique et financier, il n'atteint pas la société.

L'action des cheminots contre BlackRock est un écho à une action antérieure des Gilets jaunes. Le 1er décembre 2018, une manifestation particulièrement virulente avait vu la destruction de plusieurs agences bancaires et la prise symbolique du Palais Brongniart, bâtiment historique des activités boursières jusqu'en 1998.

Ces actions ciblées contre des fleurons financiers révèlent l'échec d'Emmanuel Macron et du gouvernement de réconcilier les Français avec la finance qui est pourtant un outil indispensable. Le risque est de voir balayer par la colère du peuple tous les efforts déployés par la finance durable, ce mouvement encore minoritaire. Celle-ci cherche à mobiliser les actifs pour financer la transformation de notre économie, de nouvelles infrastructures, de transitions écologiques.

Ludovic Dupin @LudovicDupin et Anne-Catherine Husson-Traore, @AC_HT, Directrice générale de Novethic