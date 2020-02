Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le SPD et les Verts arrivent en tête au scrutin de Hambourg Reuters • 23/02/2020 à 18:34









(Actualisé avec la fin du scrutin) BERLIN, 23 février (Reuters) - Les sociaux-démocrates allemands du SPD sont arrivés dimanche en tête des suffrages à l'élection dans la ville-Etat de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne tandis que les chrétiens démocrates de la CDU d'Angela Merkel sont en troisième position. D'après les sondages réalisés à la sortie des urnes pour la chaîne de télévision ZDF, le SPD est crédité de 38,0% des votes, en repli d'environ 7 points par rapport au dernier scrutin de 2015, mais reste la principale force politique. Les écologistes, avec lesquels le SPD dirige Hambourg, arrivent en deuxième position après avoir doublé leur score avec 25,5% des suffrages. La CDU, ébranlée par une crise de leadership, obtient quant à elle 11,0% des votes. Le scrutin de Hambourg était le premier test électoral depuis qu'Annegret Kramp-Karrenbauer a plongé les chrétiens démocrates dans une zone de turbulence après avoir annoncé il y a deux semaines qu'elle ne serait pas candidate au poste de chancelière lors des élections fédérales prévues à l'automne 2021. Depuis son accession à la présidence de la CDU, en décembre 2018, elle était considérée comme la dauphine désignée de Merkel, qui a annoncé que son mandat actuel, le quatrième, serait le dernier. Sociaux-démocrates et écologistes sont associés à la tête de la ville-Etat de Hambourg depuis mars 2018. Aux précédentes élections locales, il y a cinq ans, le SPD était arrivé en tête avec 45,6% des voix, décrochant 58 des 121 sièges de l'assemblée. Suivaient la CDU (15,9%, 20 sièges) et les Verts (12,3%, 15 sièges). Die Linke avait réuni 8,5% des voix (onze sièges), le FDP 7,4% (neuf sièges) et l'AfD 6,1% (huit sièges). (Madeline Chambers, version française Henri-Pierre André et Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.