Le SPAC sponsorisé par Accor a réalisé avec succès son placement privé

(AOF) - Accor Acquisition Company (AAC), le SPAC sponsorisé par Accor (+0,98% à 33,04 euros), a levé avec succès 300 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé. Le but de ce véhicule d'investissement, qui sera coté à la Bourse de Paris dès demain sous forme de promesses, est d'acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au cœur de métier hôtelier d'Accor, tels que la restauration (Food & Beverage), le flex office, le bien-être, le divertissement et l'événementiel ou les technologies liées à l'hôtellerie.

Pour Accor, ces secteurs représentent " un vaste marché sous-adressé, caractérisé par une croissance séculaire et des opportunités de développement à grande échelle ".

Dans le détail, l'opération s'est faite via l'émission d'unités, constituée chacune d'une action marché et d'un bon de souscription d'actions marché, au prix unitaire de 10 euros. Accor a participé à l'IPO en plaçant un ordre d'un montant de 20 millions d'euros et devrait détenir environ 24,5% du capital du SPAC. Aucun autre actionnaire ne détiendrait plus de 10% du capital d'AAC.

" Avec ce placement réussi, Accor Acquisition Company devient le premier corporate SPAC européen et nous en sommes fiers ", a commenté Sébastien Bazin, le PDG d'Accor et Président d'AAC.

" Ce nouveau véhicule va nous permettre de continuer à élargir l'écosystème de Accor au-delà de la chambre d'hôtel ", a-t-il ajouté.

La direction générale d'AAC sera assurée par Amir Nahai, avec l'appui de trois senior executives de Accor : Pierre Boisselier (Directeur financier), Nicolas Broussaud (Directeur des investissements) et Besma Boumaza (Directrice juridique).

Points clés

- Premier opérateur hôtelier mondial, avec plus de 40 % du marché (hors France, 1/3 du marché), leader en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 4 780 hôtels, soit 704 000 chambres dans 100 pays, sous 25 marques, du luxe (Fairmont, Pullman, Raffles, Sofitel ...) au milieu de gamme et économique (Adagio, Ibis, Mercure, Novotel...) ;

- Activité de 3,61 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux grands pôles, HôtelServices pour les hôtels détenus en propre et HôtelAssets pour ceux détenus en franchise ou par le management, le reliquat étant apporté par les nouvelles activité, telles la conciergerie ou la location de résidences de luxe... ;

- Modèle économique fondé sur l'« asset light » - vente des murs et maintien de la gestion, d'où une diminution des besoins en fonds propres-, et sur la fidélisation des clients ;

- Capital caractérisé par la présence des opérateurs hôteliers chinois Jin Jiang et Huazhu -(12,5 % et 4,8 % chacun), du fonds qatari QiA (10,9 %), les fondateurs conservant 1,32 % du capital, avec un conseil d'adminstration de 14 membres présidé par le directeur général Sébastien Bazin ;

- Structure financière solide avec 4 Mds€ de liquidités face à 1,3 Md€ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie « Booster project » pour 2020 (accélération des acquisitions, croissance des « nouvelles activités » type location de résidences privées de luxe ou conciergerie digitale et croissance en Chine via les partenariats créés avec Huazhu et Jin Jiang) remplacée par des initiatives visant à rendre le groupe plus agile et asset-light ;

- Stratégie d'innovation « Programme Impact » visant à doper la croissance face à la concurrence des OTAs (agences de ventes de chambre, 20 % du marché des réservations hôtelières) et des plateformes types airBNB :

- consolidation des systèmes d'information,

- fidélisation des clients par la personnalisation ALL,

- 225 ME investis dans la connaissance des besoins de clients -plateformes de distribution, de gestion client avec Sabre, partenariats avec Tripadvisor, moteur de recherche MoodMatch...,

- intelligence artificielle au service du marketing ;

- Stratégie environnementale détaillée dans la feuille de route « Planet 21 » :

- recul des consommations d'énergie,

- plan carbone action pour le 1/4 des hôtels AccorInvest,

- vers une élimination des plastiques à usage unique,

- audit du 1/3 des fournisseurs ;

- Retombées du partenariat stratégique avec le chinois Huazhu Hotels Group, visant à renforcer les marques Ibis, Mercure et Novotel en Chine, Taïwan et Mongolie avec près de 400 hôtels ouverts d'ici 2021 ;

- Expansion en Afrique sub-saharienne, menée par le fonds d'investissement créé avec Katara Hospitality, d'une capacité de 1 Md$ et renforcée avec le partenaire chinois ;

- Renforcement dans le « lifestyle » avec l'acquisition pour 300 M€ des marques Hyde, Delano, Cleo....

Défis

- Activité au caractère cyclique lisible par le RevPar, en repli de 63 % au 3ème trimestre ;

- Forte exposition à l'Europe qui contribue à près de 40 % du bénéfice d'exploitation ;

- Impact de la pandémie : hors la Chine, chute du chiffre d'affaires, de 68 % au 3ème trimestre, seule la Chine retrouvant ses niveaux de 2019 ;

- Plan de réactivité à la pandémie : suppression de 1 200 emplois, plan d'économies de coûts de 260 M€, réduction de la consommation de liquidité et diminution des investissements ;

- Objectifs 2020 d'une sensibilité de moins de 20 M€ de l'excédent brut d'exploitation par point de RevPAR et une consommation de liquidité mensuelle de 80 M€.

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.