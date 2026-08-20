Le soulagement sur le marché obligataire s'estompe, les actions reculent alors que les investisseurs remettent en question les mesures de sauvetage du Trésor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Trésor américain double ses rachats d'obligations à long terme

* Les analystes et les investisseurs restent préoccupés par l'augmentation de la dette publique

* Les actions reculent, les cours du pétrole grimpent

(Mise à jour avec les cours européens) par Niket Nishant et Rae Wee

Le répit observé sur le marché obligataire semblait s'estomper jeudi, alors que les obligations d'État américaines faisaient l'objet d'une vague de ventes et maintenaient les actions sous pression, les investisseurs s'interrogeant sur l'efficacité des mesures de soutien mises en place par le Trésor .

Le rendement de l'obligation d'État américaine à 30 ans

US30YT=RR a augmenté de 3,05 points de base pour s'établir à 5,2235 %, après être tombé à 5,1765 % plus tôt dans la journée, au lendemain de l'engagement pris par le Trésor de racheter davantage de titres à long terme. Les rendements évoluent à l'inverse des cours.

Ces évolutions étaient suivies de près afin d’évaluer la confiance du marché obligataire dans la capacité du Trésor américain à endiguer une chute qui a provoqué des ondes de choc dans de nombreuses classes d’actifs.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé pendant quatre séances consécutives, sa plus longue série de baisses depuis mars, avant d'enregistrer une hausse de 0,30 % jeudi.

“L’annonce de ce rachat est davantage un pansement qu’une panacée. Mais elle rappelle que le département du Trésor est attentif et qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les taux de grimper trop haut trop vite”, a déclaré Lawrence Gillum, stratège en chef des titres à revenu fixe chez LPL Financial.

Le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 1,9 point de base à 4,6723 %, après une baisse de 5 points de base mercredi. Les rendements des obligations d'État allemandes et japonaises ont toutefois reculé.

LE CLIMAT DE MÉFIANCE PÈSE SUR LES ACTIONS

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX et les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 ont reculé respectivement de 0,20 % et 0,14 %. La hausse des rendements obligataires exerce généralement une pression sur les actions.

La hausse des cours du pétrole a également pesé sur le moral des investisseurs. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,54 % à 93,06 dollars le baril, les perturbations dans le détroit d’Ormuz ne montrant guère de signes d’apaisement. O/R

La baisse des contrats à terme répliquant l’indice Nasdaq 100 NQcv1 , à forte composante technologique, a été plus modérée, en partie grâce à l’optimisme suscité par l’intelligence artificielle.

“Pour les entreprises technologiques, se préoccuper de l’évolution de la courbe des taux revient à faire des économies de bouts de chandelle. Les fondamentaux de l’IA continuent de progresser quoi qu’il arrive”, a déclaré Marta Norton, stratège en chef des investissements chez Empower, un prestataire de services de retraite et de gestion de patrimoine.

Les entreprises technologiques ne peuvent pas se permettre de réduire leurs dépenses en matière d’IA, compte tenu de l’impact potentiel sur leurs activités si elles prenaient du retard, une dynamique qui pourrait limiter l’impact des turbulences du marché obligataire sur les valeurs liées à l’IA, a-t-elle ajouté.

Sur les marchés des changes, l'euro EUR=EBS a progressé de 0,13 % à 1,1694 dollar, atteignant son plus haut niveau depuis mai. Le yen JPY=EBS s'est affaibli de 0,17 % à 158,44 dollars.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six de ses principales contreparties, a reculé de 0,11 % à 98,72.

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, publié mercredi, a montré que les inquiétudes concernant l’inflation s’étaient accentuées, “plusieurs” responsables politiques semblant prêts à relever les taux d’intérêt et “de nombreux” autres estimant qu’une hausse des coûts d’emprunt serait nécessaire si l’inflation ne redescendait pas vers l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.