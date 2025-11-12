Le soulagement lié à la fin du shutdown américain fait grimper les actions, les marchés surveillent le yen

Les actions mondiales se sont redressées mercredi alors que le Congrès américain semblait prêt à mettre fin à la fermeture du gouvernement fédéral , ouvrant la voie à la fin d'un brouillard de données qui a alimenté l'incertitude sur les perspectives économiques américaines. Le yen a également été sous les feux de la rampe, sa chute à son plus bas niveau depuis neuf mois par rapport au dollar ayant suscité de nouveaux commentaires de la part des autorités . Les actions européennes ont atteint un nouveau record dans les premiers échanges .STOXXX , les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 ont indiqué une ouverture positive à Wall Street, tandis que le Nikkei, l'indice de référence du Japon, et les marchés boursiers asiatiques plus larges ont augmenté d'environ 0,4 % .MIAPJ0000PUS . La Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, devrait voter plus tard dans la journée de mercredi sur un compromis qui rétablirait le financement des agences gouvernementales et mettrait fin à la fermeture qui a débuté le 1er octobre. Le Sénat, contrôlé par les républicains, a approuvé l'accord lundi soir. "Il y a toujours eu un risque que si la fermeture se poursuivait, la croissance serait affectée et les données seraient difficiles à lire", a déclaré Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique de State Street. "Le fait que nous ayons finalement mis fin à la fermeture signifie que nous sommes soulagés de savoir qu'il n'y aura pas de ralentissement significatif de la croissance dû à la fermeture" Les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont peut-être les données les plus attendues qui n'ont pas été publiées en raison de la fermeture, car les investisseurs se demandent si la Réserve fédérale américaine réduira à nouveau ses taux d'intérêt en décembre. Les données hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi par ADP ont montré que les employeurs privés ont supprimé en moyenne 11 250 emplois par semaine au cours des quatre semaines qui se sont achevées le 25 octobre. Les marchés évaluent à environ 64 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux de la Fed en décembre. "Pour que le rallye boursier se poursuive, les données doivent être suffisamment faibles pour encourager la Fed à réduire son taux d'intérêt, mais pas trop pour ne pas susciter de craintes de ralentissement", a déclaré M. Metcalfe. Le Topix japonais .TOPX a augmenté de plus de 1% pour atteindre un nouveau record. SoftBank Group 9984.T a inversé la tendance avec une baisse de 3,5 %, portant sa perte depuis le début du mois à environ 19 %, après avoir annoncé qu'il avait vendu la totalité de sa participation dans Nvidia NVDA.O mardi. Même après la chute récente, les actions du plus grand investisseur japonais dans le secteur technologique ont plus que doublé cette année. SURVEILLANCE DU YEN Sur les marchés des devises, le yen a atteint son plus bas niveau en neuf mois à environ 154,79 pour un dollar JPY= avant de se redresser légèrement après que la ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a déclaré qu'elle ne nierait pas que les aspects négatifs de la faiblesse du yen sur l'économie sont devenus plus prononcés que les aspects positifs. Le yen a chuté de près de 0,8 % au cours de la semaine jusqu'à présent, affecté par le sentiment général de risque sur le marché en raison de l'optimisme quant à la fin imminente de la fermeture des États-Unis, et parce que les investisseurs s'attendent à une plus grande largesse fiscale sous la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi. Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, a déclaré que l'un des facteurs susceptibles de maintenir la hausse du dollar par rapport au yen était l'investissement direct aux États-Unis. "Ces flux potentiels ont amené le dollar/yen à la résistance psychologique de 155, où l'intervention verbale japonaise s'intensifie", a-t-il déclaré dans une note. "Cependant, peu de gens voudront vendre le dollar/yen à 155, craignant qu'il puisse facilement atteindre 160 dans les marchés de fin d'année et que l'intervention physique pour vendre le dollar/yen ne se produise probablement pas avant ce niveau de 160", a déclaré M. Turner. L'indice du dollar =USD , qui mesure la force de la devise par rapport aux autres grandes monnaies, était en hausse de 0,1% à 99,574, tandis que l'euro était stable à environ 1,1582 $ EUR= . La livre sterling était un peu plus faible autour de 1,3124 $ GBP= , tandis que les obligations d'État britanniques ont connu une légère sous-performance, la politique revenant sur le devant de la scène. Le ministre britannique de la santé, Wes Streeting, a nié avoir comploté pour faire tomber Keir Starmer , après que les alliés du premier ministre aient informé les journaux qu'ils craignaient qu'une tentative de coup d'État ne se produise plus tard ce mois-ci, après le budget. Les prix du pétrole ont baissé mais ont conservé la plupart de leurs gains de la session précédente dans l'espoir que la fin de la fermeture des États-Unis pourrait stimuler la demande dans le plus grand consommateur de pétrole au monde. Les contrats à terme sur le pétrole Brent < LCOc1 > ont glissé de 29 cents, soit 0,3 %, à environ 65 dollars le baril, après avoir gagné 1,7 % mardi. Le brut américain West Texas Intermediate < CLc1 > était en baisse de 0,4 %, à 60,77 dollars le baril. L'or XAU= était en baisse de 0,1% à 4 131 dollars GOL/