 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 239,59
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le soulagement lié à la fin du shutdown américain fait grimper les actions, les marchés surveillent le yen
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 10:34

Les actions mondiales se
sont redressées mercredi alors que le Congrès américain semblait
prêt à mettre fin à la fermeture du gouvernement fédéral ,
ouvrant la voie à la fin d'un brouillard de données qui a
alimenté l'incertitude sur les perspectives économiques
américaines. 
    Le yen a également été sous les feux de la rampe, sa chute à
son plus bas niveau depuis neuf mois par rapport au dollar ayant
suscité de nouveaux commentaires de la part des autorités
. 
    Les actions européennes ont atteint un nouveau record dans
les premiers échanges  .STOXXX , les contrats à terme sur les
actions américaines  ESc1   NQc1  ont indiqué une ouverture
positive à Wall Street, tandis que le Nikkei, l'indice de
référence du Japon, et les marchés boursiers asiatiques plus
larges ont augmenté d'environ 0,4 %  .MIAPJ0000PUS . 
    La Chambre des représentants, contrôlée par les
Républicains, devrait voter plus tard dans la journée de
mercredi sur un compromis qui rétablirait le financement des
agences gouvernementales et mettrait fin à la fermeture qui a
débuté le 1er octobre. Le Sénat, contrôlé par les républicains,
a approuvé l'accord  lundi soir.
    "Il y a toujours eu un risque que si la fermeture se
poursuivait, la croissance serait affectée et les données
seraient difficiles à lire", a déclaré Michael Metcalfe,
responsable de la stratégie macroéconomique de State Street.
    "Le fait que nous ayons finalement mis fin à la fermeture
signifie que nous sommes soulagés de savoir qu'il n'y aura pas
de ralentissement significatif de la croissance dû à la
fermeture"
    Les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont peut-être les
données les plus attendues qui n'ont pas été publiées en raison
de la fermeture, car les investisseurs se demandent si la
Réserve fédérale américaine réduira à nouveau ses taux d'intérêt
en décembre.
    Les données hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi par
ADP  ont montré que les employeurs privés ont supprimé en
moyenne 11 250 emplois par semaine au cours des quatre semaines
qui se sont achevées le 25 octobre. 
    Les marchés évaluent à environ 64 % la probabilité d'une
réduction de 25 points de base des taux de la Fed en décembre.
    "Pour que le rallye boursier se poursuive, les données
doivent être suffisamment faibles pour encourager la Fed à
réduire son taux d'intérêt, mais pas trop pour ne pas susciter
de craintes de ralentissement", a déclaré M. Metcalfe. 
    Le Topix japonais  .TOPX  a augmenté de plus de 1% pour
atteindre un nouveau record. SoftBank Group  9984.T  a inversé
la tendance avec une baisse de 3,5 %, portant sa perte depuis le
début du mois à environ 19 %, après avoir annoncé qu'il avait
vendu la totalité de sa participation  dans Nvidia
 NVDA.O  mardi. 
    Même après la chute récente, les actions du plus grand
investisseur japonais dans le secteur technologique ont plus que
doublé cette année.
    
    SURVEILLANCE DU YEN
    Sur les marchés des devises, le yen a atteint son plus bas
niveau en neuf mois à environ 154,79 pour un dollar  JPY=  avant
de se redresser légèrement après que la ministre japonaise des
finances, Satsuki Katayama, a déclaré  qu'elle ne nierait
pas que les aspects négatifs de la faiblesse du yen sur
l'économie sont devenus plus prononcés que les aspects positifs.
    Le yen a chuté de près de 0,8 % au cours de la semaine
jusqu'à présent, affecté par le sentiment général de risque sur
le marché en raison de l'optimisme quant à la fin imminente de
la fermeture des États-Unis, et parce que les investisseurs
s'attendent à une plus grande largesse fiscale sous la nouvelle
Première ministre Sanae Takaichi.
    Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, a
déclaré que l'un des facteurs susceptibles de maintenir la
hausse du dollar par rapport au yen était l'investissement
direct aux États-Unis.
    "Ces flux potentiels ont amené le dollar/yen à la résistance
psychologique de 155, où l'intervention verbale japonaise
s'intensifie", a-t-il déclaré dans une note.
    "Cependant, peu de gens voudront vendre le dollar/yen à 155,
craignant qu'il puisse facilement atteindre 160 dans les marchés
de fin d'année et que l'intervention physique pour vendre le
dollar/yen ne se produise probablement pas avant ce niveau de
160", a déclaré M. Turner. 
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la force de la devise
par rapport aux autres grandes monnaies, était en hausse de 0,1%
à 99,574, tandis que l'euro était stable à environ 1,1582 $
 EUR= .
    La livre sterling était un peu plus faible autour de 1,3124
$  GBP= , tandis que les obligations d'État britanniques ont
connu une légère sous-performance, la politique revenant sur le
devant de la scène. 
    Le ministre britannique de la santé, Wes Streeting, a nié
avoir comploté pour faire tomber Keir Starmer , après que
les alliés du premier ministre aient informé les journaux qu'ils
craignaient qu'une tentative de coup d'État ne se produise plus
tard ce mois-ci, après le budget.
    Les prix du pétrole ont baissé mais ont conservé la plupart
de leurs gains de la session précédente dans l'espoir que la fin
de la fermeture des États-Unis pourrait stimuler la demande dans
le plus grand consommateur de pétrole au monde.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent < LCOc1  >
ont glissé de 29 cents, soit 0,3 %, à environ 65 dollars le
baril, après avoir gagné 1,7 % mardi. Le brut américain West
Texas Intermediate < CLc1  > était en baisse de 0,4 %, à
60,77 dollars le baril.
    L'or  XAU=  était en baisse de 0,1% à 4 131 dollars  GOL/

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 927,96 Pts Index Ex +1,18%
EUR/USD SPOT
1,1569 USD Six - Forex 1 -0,16%
GBP/USD SPOT
1,3116 Six - Forex 1 -0,27%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
193,1600 USD NASDAQ -2,96%
Nikkei 225
51 063,31 Pts Six - Forex 1 +0,43%
Or
4 123,81 USD Six - Forex 1 -0,07%
Pétrole Brent
64,60 USD Ice Europ -0,75%
Pétrole WTI
60,46 USD Ice Europ -0,92%
SOFTBANK GROUP
124,500 EUR Tradegate -4,02%
USD/JPY SPOT
154,8590 Six - Forex 1 +0,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank