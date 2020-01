Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le soulagement domine sur le virus chinois, l'Europe finit en hausse Reuters • 24/01/2020 à 18:31









LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT EN HAUSSE par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, les annonces rassurantes concernant le coronavirus chinois ayant soulagé les investisseurs. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,88% à 6.024,26 points. Le Footsie britannique a gagné 1,04% et le Dax allemand a pris 1,41%. L'indice EuroStoxx 50 avancé de 1,13%, le FTSEurofirst 300 de 0,86% et le Stoxx 600 de 0,86%. Sur la semaine, le Stoxx 600 a perdu 0,22% et le CAC a cédé 1,25%. Le bilan du coronavirus en Chine s'est alourdi à 26 morts avec plus de 800 personnes infectées, a annoncé la commission nationale chinoise de la Santé, mais les marchés financiers retiennent surtout les efforts des autorités du pays pour endiguer sa propagation. A ce stade, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge qu'il serait prématuré de considérer cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale, mais l'organisation basée à Genève dit surveiller son évolution "minute par minute". VALEURS En Bourse, Carrefour a fini deuxième du Stoxx 600 (+4,58%) grâce à l'accélération de la croissance de ses ventes au quatrième trimestre. A l'inverse, Ipsen a chuté de 23,39% après l'annonce de l'arrêt d'essais cliniques d'un traitement expérimental d'une maladie osseuse rare. Remy Cointreau (-11,65%) a également dévissé en réaction au recul plus marqué qu'attendu de son ventes trimestrielles, victime à son tour des troubles politiques à Hong Kong. Ericsson a perdu 5,75% après la publication d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. A WALL STREET A la clôture des marchés en Europe, Wall Street évoluait en territoire négatif, lestée par le repli des valeurs de l'énergie notamment. Le Dow Jones cédait 0,34%, le Standard & Poor's 500 0,57% et le Nasdaq Composite 0,28%. Avec le recul des cours du brut, l'indice S&P de l'énergie perdait 1,28%. La meilleure performance sectorielle est pour la technologie, dopées par le compartiment des semi-conducteurs où Intel (+8,79%) brille après des prévisions annuelles supérieures aux attentes. L'action du premier fabricant mondial de puces grimpe à un plus haut depuis septembre 2000, en tête du Dow Jones. Broadcom gagne de son côté 1,60% après avoir conclu un accord avec Apple (+0,81%) pour la fourniture d'équipements sans fil. LES INDICATEURS DU JOUR Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats sont globalement encourageants, l'indice PMI flash composite pour l'Allemagne affichant un plus haut de cinq mois. "Le sentiment général parmi les industrielles s'améliore rapidement, ce qui signifie que les attentes pour une reprise en 2020 augmentent. Nous nous attendons à ce que la croissance reprenne très progressivement au cours de l'année", a commenté Bert Colijn, économiste pour la zone euro chez ING. TAUX Sur le marché obligataire, les investisseurs préfèrent rester prudents quant à l'évolution du coronavirus. "Les investisseurs et les traders ne veulent pas être "shorts" (c'est-à-dire vendeurs) sur les emprunts d'Etat allemand. Ils ne veulent pas revenir lundi matin et découvrir que la situation s'est aggravée pendant le week-end", a déclaré Rainer Guntermann chez Commerzbank. Le rendement des Treasuries à dix ans tombe à un plus bas depuis début novembre, 1,693%. En Europe, le rendement du Bund à dix ans a terminé la séance en baisse à -0,336%, tout comme l'OAT français de même échéance, à -0,076%., CHANGES L'euro reste orienté à la baisse, évoluant à un plus bas de plus de sept semaines à 1,1025 dollar, les cambistes craignant que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne longtemps encore sa politique de taux bas. "Certaines personnes espéraient que Christine Lagarde (à la tête de la Banque centrale européenne) évoquerait jeudi la possibilité d'une normalisation de la politique monétaire après que la Riksbank a mis un terme aux taux négatifs en décembre. Mais il n'y a eu absolument aucune indication de sa part", a déclaré Kazushige Kaida chez State Street Bank. L'"indice dollar" profite de la faiblesse de l'euro pour gagner 0,23% contre un panier de devises internationales de référence. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en net repli, la propagation du coronavirus faisant craindre un recul de la demande en Chine. Ils s'acheminent vers une baisse d'environ 7% sur la semaine. Le Brent recule de 2,4% sous les 61 dollars, un plus bas depuis décembre. Le baril de brut américain cède 2,63% à 54,13 dollars, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis début novembre. (Laetitia Volga)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.