Le sommet Trump-Xi à Washington s'ouvre en grande pompe, mais les attentes restent modestes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump déroule le tapis rouge alors que les dirigeants cherchent à assurer la stabilité malgré de profondes tensions

* Une prolongation de la trêve commerciale est envisagée, mais aucune avancée majeure n’est attendue

* Xi aborde le sommet en position de force grâce à l’essor de ses échanges commerciaux et à sa domination sur le marché des terres rares

(Mise à jour avec des déclarations supplémentaires et la cérémonie au Rose Garden, paragraphes 2 à 7)

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

Le président américain Donald Trump a accueilli jeudi le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche pour un sommet d’État somptueux qui devrait être riche en symbolisme mais pauvre en substance, les deux dirigeants tenant à mettre en avant la stabilité de leurs relations malgré une multitude de questions épineuses telles que l’intelligence artificielle, le commerce, Taïwan et la guerre avec l’Iran.

Dans une allocution prononcée jeudi depuis le grand foyer de la Maison Blanche, Trump a vanté sa « véritable et grande amitié » avec Xi et a déclaré que les deux puissances avaient fait des progrès en matière de commerce depuis son voyage en Chine en mai.

« Au cours de cette visite, nous aborderons également des questions urgentes concernant la sécurité, la technologie et la “super-intelligence” », a déclaré Trump, utilisant son autre appellation pour désigner l’intelligence artificielle. « Les décisions que nous prendrons aujourd’hui dans ces domaines peuvent favoriser la paix et la prospérité pour les décennies à venir. »

Prenant la parole après M. Trump, M. Xi a déclaré que la concurrence entre les États-Unis et la Chine devait être «saine». Les entreprises américaines étaient les bienvenues en Chine, a-t-il ajouté, précisant qu’il espérait que «les entreprises chinoises soient traitées équitablement ici, aux États-Unis».

Xi a également déclaré que les deux armées devaient entretenir un dialogue régulier afin d’améliorer la prévention des crises.

« Le piège de Thucydide peut être surmonté », a-t-il déclaré, faisant référence à la théorie académique selon laquelle la rivalité entre une puissance émergente et une puissance établie risque de dégénérer en conflit ouvert.

Ce sommet, qui marque la première visite de Xi à Washington depuis plus d’une décennie, est la deuxième rencontre cette année entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales.

FASTUEUX ACCUEIL

Pour Trump, qui apprécie les cérémonies et accorde une grande importance à ses liens avec les dirigeants puissants, cette visite est autant une question de prestige national qu’une occasion de mener une diplomatie à haut risque. Le président américainsouhaitait rendre la pareille à l’accueil grandiose qu’il avait reçu en Chine en mai .

Mais les discours de Trump et de Xi n’ont été retransmis en direct par aucune chaîne de télévision américaine , celles-ci ayant collectivement refusé de diffuser des images en signe de protestation contre l’interdiction par la Maison Blanche de CNN, MS Now et Politico.

Trump a accueilli Xi à son arrivée mercredi soir avec un tapis rouge sur le tarmac; c’est la première fois qu’un président américain accueille un dirigeant étranger à la base militaire d’Andrews depuis que le président Barack Obama avait reçu le pape François en 2015, selon C-SPAN, qui recense les événements présidentiels.

À l’issue de leurs allocutions jeudi, les deux dirigeants ont assisté à une cérémonie militaire comprenant un survol au-dessus de la Roseraie, où des drapeaux chinois flottaient aux côtés des drapeaux américains sur le toit du Bureau ovale, avant une réunion bilatérale prévue.

L’accueil chaleureux réservé par Trump à Xi pourrait compliquer son message de campagne aux États-Unis à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, lors desquelles la faible majorité républicaine au Congrès sera en jeu.

Depuis des mois, le président qualifie les démocrates de « communistes » afin de les présenter comme trop extrémistes, mais il a accueilli jeudi Xi, le chef du Parti communiste chinois, en tant qu’ami personnel très cher.

PEU DE PERSPECTIVES DE PROGRÈS

Malgré le battage médiatique, les analystes estiment que des avancées majeures sont peu probables, les résultats concrets pouvant se limiter à une prolongation de la trêve commerciale qui expire en novembre et à un accord visant à examiner les menaces posées par l’intelligence artificielle.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi à Fox News, à l’issue de discussions avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, qu’ils avaient convenu de prolonger jusqu’au 10 janvier un accord qui avait suspendu une guerre commerciale au cours de laquelle les droits de douane mutuels avaient dépassé les 100%.

Jeudi matin, dans un message publié sur Truth Social, Trump a écrit que les deux dirigeants discuteraient de la « super-intelligence », mais il a de nouveau laissé entendre qu’il n’avait guère d’intérêt à imposer de nouvelles réglementations, malgré les inquiétudes des dirigeants du secteur quant au fait que l’IA pourrait à terme constituer une menace pour les humains.

« La super-intelligence (SI) sera un sujet de discussion majeur, mais je souhaite en rester exactement là où nous en sommes », a écrit Trump. « C’est également la position de la Chine. »

Dans ses déclarations de jeudi, Xi a affirmé que les deux pays avaient « la capacité et la responsabilité de développer et de gérer l’IA à des fins positives, et de veiller à ce que son développement reste toujours sous contrôle humain ».

Selon les analystes, la concurrence intense entre les deux puissances dans le domaine de l’IA risque de limiter la portée de tout accord au-delà de simples accords symboliques.

MAINTENIR DES LIENS STABLES

Des sources proches des projets indiquent que les pourparlers pourraient également déboucher sur des accords visant à réduire certains droits de douane, à lutter contre le trafic de drogue et à élargir le dialogue entre les forces armées, tandis que Trump devrait demander la libération d’Américains et d’autres personnes détenues en Chine.

Xi semble être en position de force , après avoir supervisé une forte croissance du commerce chinois et contrôlé fermement les approvisionnements en terres rares, ce qui lui confère un puissant levier de transactions.

Les deux dirigeants voient un intérêt à maintenir des relations stables, Trump étant enlisé dans la guerre impopulaire contre l’Iran et Xi aux prises avec des défis économiques nationaux.

Mais sous la surface se cachent des défis susceptibles de raviver les tensions, notamment les différends concernant Taïwan, les contrôles à l’exportation et l’intelligence artificielle.

Taïwan, une île dotée d’un régime démocratique revendiquée par la Chine, constitue le sujet le plus controversé.

Les alliés américains en Asie craignent que Trump ne soit tenté d’assouplir le soutien de Washington à Taipei afin de s’assurer des avantages économiques avec la Chine.

Xi devrait faire pression sur Trump pour qu’il mette fin aux ventes d’armes à Taïwan et pourrait le faire lors d’une visite prévue vendredi par les deux dirigeants aux Archives nationales américaines , ont déclaré à Reuters des sources informées du dossier. En contrepartie, la Chine propose son aide pour faire pression sur l’Iran, ont ajouté ces sources.

Après le sommet de mai, Trump a déclaré qu’il suspendait un contrat d’armement avec Taïwan d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars, le qualifiant de « très bon atout de transactions ».

Les dirigeants devraient aborder la question de la guerre en Iran , mais rien n’indique pour l’instant que Pékin soit disposé à faire pression sur son allié pour qu’il cède aux exigences américaines.

La liste des invités au dîner d’État de jeudi comprend des directeurs généraux tels que Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Alphabet), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla) et Jensen Huang (Nvidia); mais malgré un tel panel, des sources proches des projets américains indiquent que Trump devrait maintenir des contrôles à l’exportation stricts sur les technologies américaines, que Xi souhaite voir assouplis.