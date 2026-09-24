Le sommet Trump-Xi à Washington s'accompagne d'un grand battage médiatique, mais les attentes restent modestes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump déroule le tapis rouge alors que les dirigeants cherchent à assurer la stabilité malgré de profondes tensions

* Une prolongation de la trêve commerciale est envisagée, mais aucune avancée majeure n’est attendue

* Xi aborde le sommet en position de force grâce à la forte croissance de ses échanges commerciaux et à sa domination sur le marché des terres rares

(Ajout de la fin de la réunion, du commentaire d’un analyste, de la visite de Trump sur l’héliport, des paragraphes 1 à 11 et 17 à 18)

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

Le président américain Donald Trump a accueilli jeudi le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche pour un sommet d’État somptueux, riche en symbolisme mais pauvre en substance, sans qu’aucun signe ne laisse présager que la réunion à huis clos ait débouché sur des avancées concernant des questions épineuses telles que l’intelligence artificielle, le commerce, Taïwan et la guerre avec l’Iran.

Au cours d’un entretien bilatéral dans l’après-midi, Xi a exhorté les États-Unis à s’opposer à “l’indépendance de Taïwan”, selon un communiqué de l’agence de presse officielle chinoise Xinhua publié peu après la fin de la rencontre. La Maison Blanche n’a pas immédiatement fourni son propre compte-rendu des discussions.

On s’attendait à ce que Xi fasse pression sur Trump cette semaine pour qu’il mette fin aux ventes d’armes à Taïwan . À la suite de sa visite en Chine en mai, Trump avait déclaré qu’il suspendait un contrat d’armement avec Taïwan d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars, qualifiant celui-ci de “très bon atout de négociation”.

Cette décision a suscité des inquiétudes chez certains alliés américains en Asie, et même chez certains républicains de Trump, qui craignent qu’il ne soit tenté d’affaiblir le soutien de Washington à Taipei en échange d’avantages économiques. La Chine revendique Taïwan, gouverné démocratiquement, comme faisant partie de son territoire et n’a pas exclu de recourir à la force pour prendre le contrôle de l’île.

Le sommet entre les deux dirigeants a eu lieu peu après que Donald Trump eut défendu avec vigueur son recours à la puissance militaire lors d’un discours à l’ONU en début de semaine, laissant entendre qu’il pourrait “anéantir” l’Iran. Il a adopté un ton radicalement différent avec Xi Jinping jeudi, reflétant un rapport de force qui a basculé en faveur du dirigeant chinois après une guerre commerciale qui s’est soldée par un recul des États-Unis sur les droits de douane.

Dans ses déclarations après l'arrivée de Xi jeudi, Trump a mis l'accent sur sa “véritable et grande amitié” avec Xi, plutôt que de se concentrer sur les divergences politiques, et a déclaré que les deux puissances avaient fait des progrès en matière commerciale depuis son voyage en Chine en mai.

“Au cours de cette visite, nous aborderons également des questions urgentes concernant la sécurité, la technologie et la “super-intelligence””, a déclaré Trump, utilisant ainsi son autre nom pour désigner l’intelligence artificielle.

Dans des propos un peu plus incisifs, Xi a déclaré que les intérêts des deux pays étaient étroitement liés et que la concurrence entre eux devait être “saine”. Les entreprises américaines étaient les bienvenues en Chine, a-t-il ajouté, précisant qu’il espérait que “les entreprises chinoises soient traitées équitablement ici, aux États-Unis”.

Xi a également déclaré que les deux armées devaient entretenir un dialogue régulier afin d’améliorer la prévention des crises.

Edgard Kagan, ancien haut responsable de la Maison Blanche chargé de l’Asie de l’Est, a déclaré que ces discours contrastés illustraient les stratégies différentes de chaque dirigeant.

“Le président présente cela avant tout comme une question de relation personnelle avec Xi”, a déclaré M. Kagan, qui travaille désormais au Center for Strategic and International Studies. “Ce que j’ai trouvé intéressant, c’est que Xi se montre beaucoup plus prudent et laisse entendre qu’il s’agit moins d’une relation personnelle que d’une relation entre les deux nations.”

Ce sommet, qui marque la première visite de Xi à Washington depuis plus d’une décennie, est la deuxième rencontre cette année entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales.

FASTES ET CÉRÉMONIES

Pour Trump, qui apprécie les cérémonies et accorde une grande importance à ses liens avec les dirigeants puissants, cette visite est autant une question de prestige national qu’une occasion de mener une diplomatie à enjeux élevés.

Mais les déclarations de Trump et de Xi n’ont été retransmises en direct par aucune chaîne de télévision américaine, celles-ci ayant refusé de fournir des images en signe de protestation contre l’interdiction par la Maison Blanche de CNN, MS Now et Politico.

Trump a accueilli Xi à son arrivée mercredi soir avec un tapis rouge sur le tarmac; c'est la première fois qu'un président américain accueille un dirigeant étranger à la base militaire d'Andrews depuis que le président Barack Obama avait reçu le pape François en 2015, selon C-SPAN.

À l’issue de leurs allocutions jeudi, les deux dirigeants ont assisté à une cérémonie militaire comprenant un survol au-dessus de la Roseraie. Après leur réunion à huis clos, Trump a fait visiter à Xi le nouvel héliport qu’il avait récemment fait construire sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

“Il adore le beau granit”, a déclaré Trump aux journalistes, ajoutant que les deux hommes avaient eu une “excellente rencontre” sans donner plus de détails.

L’accueil chaleureux réservé par Trump à Xi pourrait compliquer son message de campagne aux États-Unis à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, alors que la faible majorité des républicains au Congrès est en jeu et que les électeurs s’inquiètent de l’inflation et de la guerre contre l’Iran.

Depuis des mois, le président qualifie les démocrates de “communistes” afin de les présenter comme trop extrêmes, mais il a accueilli Xi, le chef du Parti communiste chinois, comme un ami personnel très cher, des drapeaux chinois ornant le toit au-dessus du Bureau ovale aux côtés des drapeaux américains.

PEU DE PERSPECTIVES DE PROGRÈS

Malgré le battage médiatique, des avancées majeures semblaient peu probables, selon les analystes.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi à Fox News, à l’issue de discussions avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, qu’ils avaient convenu de prolonger jusqu’au 10 janvier un accord suspendant leur guerre commerciale.

Jeudi matin, Trump a écrit dans un message publié sur Truth Social que les deux dirigeants discuteraient de la “super-intelligence”, mais il a une nouvelle fois manifesté peu d’intérêt pour de nouvelles réglementations, malgré les inquiétudes des dirigeants du secteur quant au fait que l’IA pourrait à terme constituer une menace pour les humains.

“La super-intelligence (SI) sera un sujet de discussion majeur, mais je souhaite en rester exactement là où nous en sommes”, a écrit Trump. “C'est également la position de la Chine.”

Lors de ses déclarations jeudi, Xi a déclaré que les deux pays devaient “veiller à ce que le développement de l’IA reste toujours sous contrôle humain”.

Selon les analystes, la concurrence intense entre les deux puissances dans le domaine de l’IA risque de limiter la portée de tout accord au-delà de simples engagements symboliques.

MAINTENIR DES RELATIONS STABLES

Des sources proches du dossier indiquent que les négociations pourraient également déboucher sur des accords visant à réduire certains droits de douane, à lutter contre le trafic de drogue et à élargir le dialogue entre les forces armées, tandis que Donald Trump devrait demander la libération d’Américains et d’autres personnes détenues en Chine.

Xi semble être en position de force , après avoir supervisé l’essor du commerce chinois et contrôlé fermement les approvisionnements en terres rares, ce qui lui confère un puissant moyen de pression.

Les deux dirigeants voient un intérêt à maintenir des relations stables, Trump étant enlisé dans la guerre impopulaire contre l’Iran et Xi aux prises avec des défis économiques nationaux.

Mais sous la surface se cachent des défis susceptibles de raviver les tensions, notamment les différends concernant Taïwan, les contrôles à l’exportation, l’intelligence artificielle et la guerre contre l’Iran, un allié de la Chine.

Rien n’indique que Pékin soit disposé à faire pression sur l’Iran pour qu’il cède aux exigences américaines. Lors de la rencontre de jeudi, Xi a exprimé son soutien à un retour au cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, puis à la négociation d’un accord de paix, a rapporté Xinhua.

La liste des invités au dîner d’État de jeudi comprend des directeurs généraux tels que Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Alphabet), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla) et Jensen Huang (Nvidia). Malgré un tel panel, des sources proches des projets américains affirment que Trump devrait maintenir des contrôles stricts sur les exportations de technologies américaines, que Xi souhaite voir assouplis.