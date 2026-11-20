Le soja de Chicago devrait enregistrer une baisse hebdomadaire en raison du raffermissement du dollar et du recul du blé et du maïs

Vendredi, les cours du soja à Chicago ont reculé pour la cinquième séance consécutive et devraient afficher une baisse hebdomadaire, pénalisés par un dollar plus fort qui rend le soja américain moins compétitif.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé, mais devraient enregistrer une deuxième hausse hebdomadaire, tandis que le maïs a reculé vendredi et devrait afficher une perte hebdomadaire.

Le contrat de soja le plus négocié au Chicago Board of Trade (CBOT) Sv1 reculait de 0 , 02 % à 12 , 07-1/4 dollars le boisseau à 03h32 GMT . Ce contrat a perdu 0,17 % sur la semaine.

Les États-Unis ont généré 758 millions de crédits de mélange de biodiesel (D4) en octobre, contre 792 millions en septembre, tandis que les crédits de mélange d'éthanol (D6) ont augmenté, passant de 1,19 milliard en septembre à 1,26 milliard, selon les données de l'Agence de protection de l'environnement .

Le ministère américain de l'Agriculture a fait état, pour la semaine s'achevant le 12 novembre, de ventes nettes à l'exportation de soja américain s'élevant à 1 501 000 tonnes métriques pour la campagne de commercialisation en cours, ce qui se situe dans la fourchette des prévisions du marché (entre 1 et 2 millions de tonnes), ainsi que de ventes privées de 200 844 tonnes métriques de soja au Mexique pour une livraison en 2026/27.

Le blé de Chicago Wv1 a reculé de 0 , 42 % à 5 , 92-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs du CBOT Cv1 a baissé de 0,28 % à 4 , 51-1/4 dollars le boisseau

La récolte de blé 2026/27 en Argentine progresse avec des rendements supérieurs aux prévisions, a indiqué la Bourse des céréales de Buenos Aires , qui estime la récolte à 23,4 millions de tonnes, soit la deuxième plus importante production du pays.

Un groupe de minoteries sud-coréennes a lancé un appel d'offres international pour l'achat d'environ 100 000 tonnes métriques de blé meunier provenant exclusivement des États-Unis, tandis que l'Association taïwanaise des minoteries a lancé un appel d'offres international pour l'achat d'environ 89 000 tonnes métriques de blé meunier de catégorie 1 provenant des États-Unis, ont indiqué des négociants européens

L'organisme public jordanien d'achat de céréales a lancé un appel d'offres international pour l'achat de jusqu'à 120 000 tonnes de blé meunier pouvant provenir de différentes origines, ont indiqué jeudi des négociants européens

Les exportations de céréales via le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, ont enregistré une hausse à deux chiffres au cours des dix premiers mois de l'année, a indiqué l'autorité portuaire, grâce à une bonne récolte, à une forte demande et au transit des exportations ukrainiennes par ce port.

Le Conseil international des céréales a revu à la baisse ses prévisions concernant la production mondiale de maïs pour la campagne 2026/27, à 1,301 milliard de tonnes, soit 6 millions de moins que les prévisions du mois dernier, en grande partie en raison de révisions à la baisse pour les États-Unis et l'Ukraine, et a relevé ses prévisions concernant la récolte mondiale de blé pour la campagne 2026/27 de 6 millions de tonnes, à 826 millions, reflétant des révisions à la hausse en Argentine, en Turquie, en Égypte et en Australie

La capacité annuelle de la Russie à expédier des céréales depuis ses ports de la mer Baltique et de l'Arctique a quadruplé depuis juillet, à la suite des attaques de drones ukrainiens dans la région de la mer Noire, a déclaré jeudi un haut responsable du monopole ferroviaire du pays.

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