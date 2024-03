(AOF) - Le cours du soja est tombé jeudi à 11,28 dollars le boisseau (soit 27,21 kg), soit son niveau le plus faible depuis novembre 2020. Si la production brésilienne est attendue en repli cette année, elle devrait rester proche de la récolte record de 2023 de 159 millions de tonnes. De son côté, l'Argentine, qui commence à récolter en avril, anticipe une récolte bien meilleure que l’année dernière. Ces deux pays sont respectivement les premier et troisième producteurs de soja au niveau mondial ; les Etats-Unis occupant la deuxième position.

Le soja au plus bas depuis 3 ans

