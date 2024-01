Le SMIC de nouveau revalorisé

(AOF) - Au 1er janvier 2024, le SMIC est passé depuis le 1er janvier 2024 de 11,52 euros à 11,65 euros brut de l'heure. Mensuellement, le salaire minimum légal sera donc porté à 1766,92 euros, soit une hausse de 19,72 euros. En net, pour un plein-temps, les salariés passeront donc de 1383,08 euros net à 1398,69 euros net par mois. Le SMIC, seule rémunération légalement indexée sur l’inflation, a été revalorisé à sept reprises entre le 1er janvier 2021 et le 1er mai 2023. Au total, il a augmenté de 13,5% sur cette période.

