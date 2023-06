Le smartphone, principal outil pour se connecter à Internet (Insee)

(AOF) - Comme l'a rapporté l'Insee ce lundi, 91% des personnes âgées de 15 ans ou plus résidant en France (hors Mayotte) disposent en 2022 d'un accès à Internet à domicile, contre 78% dix ans plus tôt. Plus particulièrement, 86% des personnes ont une connexion haut débit à leur domicile, qu'elle soit fixe (par l'ADSL, le câble, la fibre ou encore le Wi-Fi) ou mobile (par la 3G, la 4G ou la 5G). Certains équipements connectés sont devenus la norme en France, au même titre que de disposer d'Internet chez soi : ainsi, en 2022, 79% de la population possède un smartphone (77% en 2021).

De même, 89% des personnes âgées de 16 ans ou plus disposent d'un ordinateur ou d'une tablette chez eux en 2021.

En 2021, le smartphone est le principal appareil utilisé pour se connecter à Internet : au premier trimestre 2021, 86% des internautes utilisent un téléphone portable pour aller sur Internet et 84% un ordinateur (66% un portable et 40% un fixe).

En outre, près de six internautes sur dix ont déjà utilisé Internet sur une télévision et trois sur dix sur une console de jeu.