Le Slip Français lance son club d'actionnaires

L'entreprise Made in France crée un club pour renforcer les liens avec ses actionnaires et leur offrir des avantages exclusifs.

Le Slip Français lance "un nouvel espace dédié à renforcer les liens avec celles et ceux qui accompagnent son aventure entrepreneuriale, industrielle et boursière".

Ce club d'actionnaires, ouvert à tous les détenteurs d'au moins 10 actions de la société cotée depuis le 14 juillet 2026, offrira plusieurs avantages à ses membres : accès immédiat au statut platine de son programme de fidélité, découverte des collections en avant-première, visites d'usines ou encore échanges avec les dirigeants.

Une université d'été annuelle rythmera aussi la vie de ce club, dont l'adhésion est gratuite.