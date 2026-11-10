 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Slip Français lance son club d'actionnaires
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 18:43

Ajouter Boursorama à vos sources

L'entreprise Made in France crée un club pour renforcer les liens avec ses actionnaires et leur offrir des avantages exclusifs.

Le Slip Français lance "un nouvel espace dédié à renforcer les liens avec celles et ceux qui accompagnent son aventure entrepreneuriale, industrielle et boursière".

Ce club d'actionnaires, ouvert à tous les détenteurs d'au moins 10 actions de la société cotée depuis le 14 juillet 2026, offrira plusieurs avantages à ses membres : accès immédiat au statut platine de son programme de fidélité, découverte des collections en avant-première, visites d'usines ou encore échanges avec les dirigeants.

Une université d'été annuelle rythmera aussi la vie de ce club, dont l'adhésion est gratuite.

Valeurs associées

LE SLIP FRANCAIS
10,700 EUR Euronext Paris +1,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,52 -0,74%
CAC 40
8 278,59 +0,55%
ADOCIA
3,8 +25,00%
SOITEC
96,8 -3,08%
2CRSI
17,1 -0,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank