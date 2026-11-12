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Signal de vente pour Nvidia: la moyenne mobile à 21 jours passe sous la moyenne mobile à 200 jours
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L'action NVIDIA prolonge ses pertes en pré-ouverture , en baisse de 8 %
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Tout porte à croire que le cours de l'action ouvrira en dessous de niveaux clés
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Nvidia a clôturé à 173,73 $ mercredi
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L'ouverture devrait se situer en dessous de 165 $, point médian de la hausse enregistrée entre avril et octobre
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Le plus bas de mars, à 164,27 $, devrait également être dépassé
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L'aversion au risque sur le marché des changes menacerait les importants paris spéculatifs
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Nvidia
Le signal de vente de Nvidia pourrait être de mauvais augure pour les traders sur le marché des devises
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 13:49
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