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Le signal de vente de Nvidia pourrait être de mauvais augure pour les traders sur le marché des devises
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 13:49

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  • Signal de vente pour Nvidia: la moyenne mobile à 21 jours passe sous la moyenne mobile à 200 jours

  • L'action NVIDIA prolonge ses pertes en pré-ouverture , en baisse de 8 %

  • Tout porte à croire que le cours de l'action ouvrira en dessous de niveaux clés

  • Nvidia a clôturé à 173,73 $ mercredi

  • L'ouverture devrait se situer en dessous de 165 $, point médian de la hausse enregistrée entre avril et octobre

  • Le plus bas de mars, à 164,27 $, devrait également être dépassé

  • L'aversion au risque sur le marché des changes menacerait les importants paris spéculatifs

  • Nvidia

    Nvidia

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