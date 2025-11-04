Le Shutdown pourrait obliger les États-Unis à fermer une partie de leur espace aérien la semaine prochaine, un responsable prévoyant un « chaos massif »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires, de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Le Secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a prévenu mardi que si la fermeture du gouvernement fédéral se poursuivait une semaine de plus, cela pourrait conduire à un "chaos massif" et le contraindre à fermer une partie de l'espace aérien national au trafic aérien, une mesure drastique qui pourrait bouleverser l'aviation américaine.

"Si vous nous amenez à une semaine d'aujourd'hui, les démocrates, vous verrez un chaos massif, vous verrez des retards de vols massifs. Vous verrez des annulations en masse, et vous nous verrez peut-être fermer certaines parties de l'espace aérien, parce que nous ne pouvons tout simplement pas le gérer", a déclaré Sean Duffy lors d'une conférence de presse mardi.

L'aviation américaine a déjà été confrontée à des dizaines de milliers de retards de vols au cours du mois dernier. Les commentaires ont représenté les avertissements les plus terribles de l'administration Trump sur les conséquences imminentes de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens.

Alors que le shutdown entrait dans son 35e jour, l'Administration fédérale de l'aviation a retardé une nouvelle série de vols mardi. Les compagnies aériennes ont déclaré cette semaine que 3,2 millions de passagers ont subi des retards ou des annulations de vols en raison de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré mardi à l'émission "Varney & Co" de Fox Business que dans les 30 plus grands aéroports de l'agence, "entre 20 et 40 % de nos contrôleurs ne viennent pas travailler"

Les démocrates reprochent aux républicains de ne pas avoir négocié avec eux la réouverture du gouvernement. Le shutdown a exacerbé les pénuries de personnel, forçant 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.

En 2019, les perturbations généralisées du transport aérien ont poussé les législateurs à mettre fin à une fermeture du gouvernement de 35 jours au cours du premier mandat du président Donald Trump.

Sean Duffy a réaffirmé qu'il fermerait le système d'aviation américain s'il pensait que la fermeture rendait les voyages trop risqués.

Vendredi, la FAA a déclaré que près de la moitié des 30 aéroports américains les plus fréquentés étaient confrontés à une pénurie de contrôleurs aériens, ce qui constitue la pire journée depuis le début de la fermeture.

À New York, vendredi, 80 % des contrôleurs aériens étaient absents, selon la FAA.